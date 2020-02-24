聽新聞
test
0:00 / 0:00
人民幣中間價下調36個基點 人行今無逆回購操作
大陸外匯交易中心今（24）日公告，人民幣兌美元中間價調貶36個基點，報7.0246，上一交易日中間價7.0210。人行今日不開展逆回購操作，因當日有人民幣3,000億逆回購到期，當日實現淨回籠人民幣3,000億元。
第一財經報導，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數21日下跌，當天下跌0.60%，在紐約匯市尾市收於99.2624。2020年初以來，美元指數已上漲近3%，由96一路上漲，進入2月以來美指更是漲勢如虹，目前已經漲至近三年新高，100大關似乎觸手可及。
大陸央行副行長陳雨露表示，疫情暴發以來，大陸金融市場雖然有所波動，但是整體運行平穩，金融機構和金融基礎設施運轉正常，特別是股票市場果斷如期開市並迅速恢復平穩運行。
陳雨露認為，外匯市場匯率的彈性在增大，但是由於大陸國際收支和人民幣的外匯供求大體平衡，金融開放和人民幣國際化的積極進展，使得國際資本對人民幣資產配置的需求持續增強，所以人民幣匯率不會出現大幅貶值或升值。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言