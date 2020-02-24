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避險情緒升溫 滬指開盤跌0.39% 港股跌0.75%

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
避險情緒升溫，滬指開盤跌0.39%。路透資料照
避險情緒升溫，滬指開盤跌0.39%。路透資料照

新冠肺炎仍是市場焦點，市場避險情緒升溫，美股上周五下挫，道指跌227點，滬指今（24）日開低跌0.39%，港股開低跌0.75%，持續走低，跌幅擴至逾300點，跌穿2,7000點水平。

新浪財經報導，A股方面，機場航運、酒店旅遊早盤持續走弱，中國國航、春秋航空、上海機場、長白山、中視傳媒、錦江酒店、首旅酒店等跌逾4%。

港股方面，大陸央企「三桶油」隨油價下挫，中石油跌近4%，破底最低港幣3.23元；中海油跌3.6%；中石化跌1.9%。

騰訊失守港幣400元大關，開低近2%，港幣393.2元。阿里巴巴跌逾3%。另外，滙豐無升跌；中移動逆市升近1%；港交所跌近1%；友邦跌1.3%。

恒指公司上周五收市後宣布季檢結果，藍籌股無變動；國指則有兩隻成份股變動，海螺創業、舜宇齊齊晉身國指成份股，剔走人保、中車 。海螺創業逆市升1.1%；舜宇跌近1%。另外，人保跌2%；中車跌2.5%。

港股 機場 創業

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