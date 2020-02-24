避險情緒升溫 滬指開盤跌0.39% 港股跌0.75%

廣東省人力資源和社會保障廳副廳長葛國興22日表示，該省已新增引導2萬多名粵東西北地區勞動力到珠三角地區務工。葛國興稱，未來將進一步加大專列專車的服務活動，把合作範圍擴大至貴州、河南等省份，並幫助務工人員比較集中的企業，協調安排包車運送務工人員返崗。

2020-02-24 00:24