銀保監會 結束接管安邦集團

中國銀保監會22日發布公告稱，根據保險法第147條規定，從安邦保險集團股份有限公司拆分新設的大家保險集團有限責任公司已基本具備正常經營能力，銀保監會依法結束對安邦集團的接管。

新華社報導，2018年2月23日，原中國保監會發布公告，鑒於安邦集團存在違反保險法規定的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力，依照保險法第144條規定，決定對安邦集團實施接管，接管期限一年。2019年2月22日，依照保險法第146條規定，中國銀保監會決定將安邦集團接管期限延長一年。

銀保監會表示，實施接管以來，銀保監會依法有序推動風險處置工作，順利完成各項工作任務。截至2020年1月，接管前安邦集團發行的1.5兆元（人民幣，下同）中短存續期理財保險已全部兌付，未發生一起逾期和違約事件。基本完成世紀證券、邦銀金租、和諧健康等非核心金融牌照處置，成都農商行也已掛牌。銀保監會全力配合司法機關開展資產追繳，最大程度減少原安邦集團董事長吳小暉違法犯罪行為給公司造成的損失。

為切實化解安邦集團風險，銀保監會剝離安邦集團非涉案涉訴資產，批准設立大家保險集團，依法受讓安邦人壽保險股份有限公司、安邦養老保險股份有限公司和安邦資產管理有限責任公司股權，新設大家財產保險有限責任公司，承接安邦財產保險股份有限公司的合規保險業務。安邦集團和安邦財險將依法予以清算注銷。

銀保監會表示，大家保險集團成立以來，管理重整和業務轉型成效明顯。壽險保障期限5年及5年以上的產品規模占比提升到75%以上，較原安邦人壽以中短期產品為主的負債結構明顯改善，銀保期繳長期型業務從零起步，2019年實現保費收入55.7億元。

銀保監會表示，目前大家保險集團正積極引進戰略投資者，已基本鎖定社會投資人。銀保監會將推動大家保險集團保持民營性質，完善治理結構，提升償付能力和經營水平，加強審慎監管，促進公司持續健康發展。