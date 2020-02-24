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北京超市、商場 逾9成開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京市商務局23日透露，北京市商業服務業中連鎖超市、大型商場、批發市場、超商物流等開工率均在90%以上。目前正逐步推進餐飲、家政、美髮美容等企業在做好疫情防控的同時復工復產，滿足市民日常消費需求。

不過，目前，北京市許多餐飲企業仍然尚未開工。根據北京市相關部門2月5日公布的數據，營業的餐飲單位占北京市餐飲服務企業的13%左右。北京市商務局表示，正逐步推進餐飲、家政、美髮美容等企業在做好疫情防控的同時復工復產。

中新社報導，截至目前，北京市共推出47個行業復工復產的疫情防控指引，其中，制定並發布了商場、超市、餐飲、美髮美容、商超配送物流、商品交易市場、批發市場、加油站及小便民店、洗染、沐浴、攝影、家電維修等行業的疫情防控指引。

北京市商務局表示，防控指引從不同角度引導商業企業防範疫情，規範門店經營，有效防範疫情傳播，保護消費者和從業人員健康安全。比如，理髮店內每個美髮座位服務面積不宜小於2.5平方公尺，座椅間距不宜小於1.5公尺；在商場、超市等人員易聚集區域，提示顧客推車購物，自動與他人保持至少一輛購物車的距離；倡導樓宇企業採用網上辦公、電話辦公倒班錯峰、人員大間隔辦公、集中辦公佩戴口罩等方式，減少近距離接觸。

北京市商務局表示，目前，北京市商業服務業中連鎖超市、大型商場、批發市場、超商物流等開工率均在90%以上。其中，有近5000家品牌連鎖便利店已基本恢復正常經營，大部分門店堅持24小時經營，已累計供應口罩100餘萬隻。

北京 疫情

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