滬世界500強企業 復工率近9成

上海市政府22日披露，上海重點外商投資企業正在有序恢復生產經營，服務業、製造業外企復工率分別超過九成和接近七成，上海近期將推出新一輪吸引外資的政策措施。

新華社報導，上海市外商投資協會對697家重點外資企業監測顯示，目前，服務業外企復工率達90%以上，製造業外企復工率約為70%，集成電路、生物醫藥等支柱行業的外企復工率超過80%，「世界500強」企業復工率近90%，外資跨國公司地區總部復工率達93%，外資研發中心復工率達87%。

上海市商務委員會副主任劉敏表示，上海市政府相關部門和各區近期積極推進外資企業復工復產。已復工復產外資企業按照疫情防護工作要求，嚴格落實員工上崗前測量體溫、全體上崗員工佩戴口罩、辦公場所定時通風消毒、加強用餐管理等各項防護措施。外資企業結合自身業務特點，採取居家辦公、輪流到崗、網上辦公、錯峰上下班等靈活方式，減少員工聚集，降低感染風險。 22日家長帶著孩子戴著口罩在南京西路商業街上逛街。 中新社

劉敏表示，上海市政府近期推出扶持企業平穩健康發展的28條政策措施，外企對相關金融信貸支持政策反應最為熱烈。與之相關聯，上海市政府部門已推薦了百餘家外資企業名單，正積極推動金融信貸支持政策盡快兌現，目前已落實外資企業融資需求超過123億元人民幣。

近期，針對外資跨國公司地區總部的需求，上海還發揮長三角一體化聯動服務機制作用，在全大陸範圍內幫助76家外資企業解決了142項復工復產、原料供應、物流運輸等方面的實際問題。

目前，上海正在加緊開展外商投資相關地方立法工作，將以投資促進、投資保護和服務工作為重點，盡快完成草案起草，上海還將在全市「一網通辦」平台基礎上做好涉外服務一件事的流程再造和能力提升，精準對接外籍人士對政府服務和公共服務的便利化需求，建立和完善常態化服務機制。

2019年，上海實到外資達190億美元，規模創歷史新高。至2019年底，上海累計吸引720家外資跨國公司地區總部和461家外資研發中心落戶。