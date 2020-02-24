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「無理由退房」線上看屋拚商機

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

突如其來的新冠肺炎疫情，讓實體商業紛轉戰線上，長期倚重線下交易、資金體量大的房地產行業亦然。中國大陸多家地產商推出「無理由退房」等一系列營銷措施，吸引業界及消費者關注。

中新社報導，恒大地產2月13日啟動第一輪營銷，消費者在「恒房通」程序可VR（虛擬現實）線上看房，網上選房，繳納5000元（人民幣，下同）定金並簽署「商品房網上認購書」即可預定房源、享受最低價購房、無理由退房等利好。

恒大地產方面近日稱，本月13日至18日，客戶通過網上銷售共認購68019套房屋；其中，13日至15日認購的房屋數總價值約580億元。「恒房通」平台目前用戶已經超過1000萬人。「無理由退房」，另配合恒大地產中國各在售樓盤住宅享7.5折等讓利，打消了購房者的後顧之憂。

此間，中國大陸多家房企發力「線上」售屋，均包含「無理由退房」舉措。融創中國表示，2月10日至3月31日認購融創指定項目，認購之日起享受30天內無理由退房，覆蓋上海、江蘇、安徽等60個城市。富力推出「全民營銷＋網上售房＋購房大優惠＋無理由退房＋差價補償」的組合型營銷政策。

據樂居財經研究院的不完全統計，截至目前，已有20餘家房企推出「無理由退房政策」。在政策期限上，短則7天，陽光城的指定房源最長可享受半年期的無理由退房，大部分房企的無理由退房期限集中在30-90天。

中原地產首席分析師張大偉認為，「無理由退房30天」這種營銷噱頭對市場毫無用處，起碼要3-6個月的無理由退房周期，才能對市場有一定的推動影響。

線上營銷火爆的背後，是房企面臨的巨大資金壓力。據中國人民法院公告網消息，2020年以來全大陸已有81家房地產相關企業破產清算。

抗疫期間，融資放緩，加之2020年多數房企遭遇償債高峰，房企資金鏈壓力陡然加大。

業內人士指出，不動產交易具有特殊性，房屋交易最終還是在線下。線上促銷更多是引流蓄客，以便在疫情結束後更好地抓住市場機會。

房地產 疫情

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