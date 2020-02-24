閩台合作 深耕農漁融合產業園

新冠肺炎疫情仍然嚴峻，大型超市Costco（大陸稱開市客，台灣稱好市多）繼去年首次登陸上海，因人潮湧現開業僅半日就要臨時停業後，位於閔行區華漕鎮的首間門市又傳來近2,000人擠爆的消息。當地政府派人到場監視，已對Costco發出口頭警告，要求及時調整。

2020-02-24 00:18