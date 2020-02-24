閩台合作 深耕農漁融合產業園
今年1月中旬，福建批准設立一批閩台農業融合發展產業園，平潭綜合實驗區在列。規劃面積2萬畝的平潭閩台農業融合發展（農漁）產業園，支持建設口岸動植物隔檢中心和台灣農漁業良種引育基地，鼓勵閩台合作發展休閒農業、農漁產品精深加工，提升平潭台灣農漁產品交易中心功能，擴大兩岸農漁產品貿易。
中新社報導，台灣高雄至福建平潭海上貨運直航2019年1月開通至今年餘，為保障這條航線運行，平潭華岡物流股份有限公司總經理陳祥佺今年春節駐守平潭。他表示，目前，「台北快輪」航線加密航班，準點準班，「讓更多台灣農漁產品選擇平潭為登陸口岸，為平潭口岸豐富貿易貨源」。
在閩台農業融合發展產業園之前，福建已有漳州漳浦、龍岩漳平、莆田仙游、三明清流、福州福清、泉州惠安等6個大陸國家級台灣農民創業園，在大陸數量最多，吸引逾600家台資農業企業入駐。
相較於台農創業園，此次新設的閩台農業融合發展產業園，產業發展定位更清晰，對接台灣農漁業更精準。除了平潭主打「農漁」外，廈門同安、漳州漳浦、龍岩上杭、漳州南靖、三明永安、南平邵武、泉州永春、福州永泰等地都納入園區範疇，分別瞄準兩岸的種子種苗、特色農機裝備研製、農產品加工業、特色蘭科產業、林竹深加工產業、果業等領域發力。
在廈門百利種苗有限公司的台籍高級顧問曾明寶看來，依託廈門同安閩台農業融合發展產業園，有利於海峽兩岸種子種苗企業強強合作，聯合育種攻關和商業化育種。
福建官方已將閩台農業融合發展列為2020年「三農」（指農民、農村、農業）領域重點工作，著力建設海峽兩岸（福建）農業合作試驗區，加大台灣農民創業園基礎設施投入，推行兩岸農業領域行業標準共通研究與成果採認；安排一批閩台共建村莊，鼓勵更多的台灣投資者、建築師、文化創意團隊參與福建鄉村建設。
福建鼓勵兩岸特色鄉鎮對接交流，建立與台灣基層農會、行業協會等常態化交流機制，支持台灣農漁行業協會會員到福建省屬高校接受函授學習。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言