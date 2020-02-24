廣東2萬多人力 赴珠三角上工

廣東省人力資源和社會保障廳副廳長葛國興22日表示，該省已新增引導2萬多名粵東西北地區勞動力到珠三角地區務工。葛國興稱，未來將進一步加大專列專車的服務活動，把合作範圍擴大至貴州、河南等省份，並幫助務工人員比較集中的企業，協調安排包車運送務工人員返崗。

中新社報導，葛國興表示，這段時間企業陸續復工，用工需求持續增加，廣東全省人社部門制定企業復工復產用工保障工作方案，建立24小時重點企業用工調度保障機制，通過企業間用工互助、行業間用工調度、本地區勞動力存量盤活、鼓勵平台共享人力資源等措施，保障各類生產企業的生產用工需求。

例如，廣州有餐飲品牌達成「共享員工」合作，組織1800多名員工加入盒馬鮮生公司；江門動員發動206名技工學校學生，支援廣東海信電子有限公司復工復產。

在省際勞務對接協作層面，廣東已與四川、湖南簽署疫情期間務工人員安全有序返崗合作備忘錄，並將盡快複製推廣到其他輸出大省，根據企業用工需求，有組織分批次輸送務工人員返崗。

截至目前，廣東已與廣西、雲南、四川共組織9趟返崗專列，幫助6000多名務工人員乘坐免費專列返粵。每位務工人員出行前都要出具健康證明，確保輸出前健康安全，此外，運輸有保障，組織專列或專車並安排專員跟車，做好疫情防控，確保出行安全。

此外，廣東省工業和信息化廳副廳長楊鵬飛表示，該省加快口罩等防疫緊缺用品擴產轉產，預計到2月底，當前防疫用品供需緊張的局面將獲得緩解。

「當前，制約物資生產的主要因素已轉為材料和設備供應不足。」楊鵬飛舉例稱，廣東省熔噴布的產能還是相對有限，若熔噴布等材料和設備供應順暢，預計到2月底，可以緩解當前防疫用品供需緊張的局面。