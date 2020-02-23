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習近平談防疫不忘經濟 下達復工8點要求

中央社 / 台北23日電
中共總書記習近平。 新華網
中共總書記習近平。 新華網

中共總書記習近平今天針對新冠肺炎說，當前疫情形勢依然嚴峻複雜，防控正處在最吃勁的關鍵階段。但仍要有序恢復生產、生活秩序，強化「六穩」舉措，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

習近平並針對防疫及復工分別提出7點及8點要求。其中復工8點要求為：落實分區分級精準復工復產、加大宏觀政策調節力度、全面強化穩就業舉措、堅決完成脫貧攻堅任務、推動企業復工復產、不失時機抓好春季農業生產、確實保障基本民生、穩住外貿外資基本盤。

他還說，新冠（武漢）肺炎疫情是中共建政以來，在中國發生「傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大」的一次重大突發公共衛生事件。對中共來說「這是一次危機，也是一次大考」。經過艱苦努力，目前防疫形勢「積極向好的態勢正在拓展」。

綜合新華社及央視報導，中共今天在北京召開「統籌推進新冠肺炎（新冠肺炎）疫情防控和經濟社會發展工作部署會議」，習近平在出席時作上述表示。

根據畫面，坐在台前的習近平及其餘6名中共政治局常委，均未佩戴口罩。但包括政治局委員在內的其他出席黨政官員，都有佩戴口罩。

報導指出，習近平強調，中華民族「歷史上經歷過很多磨難，但從來沒有被壓垮過，而是愈挫愈勇，不斷在磨難中成長、從磨難中奮起」。

習近平說，要「變壓力為動力、善於化危為機」，有序恢復生產、生活秩序，強化「六穩」舉措，加大政策調節力度，把中國「發展的巨大潛力和強大動能充分釋放出來」，努力實現今年經濟社會發展目標任務。

他仍不忘強調，實踐證明「黨中央對疫情形勢的判斷是準確的，各項工作部署是及時的，採取的舉措是有力有效的。防控工作取得的成效，再次彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢」。

至於習近平的防疫7點要求，包括「堅決打好湖北保衛戰、武漢保衛戰」；全力做好北京疫情防控工作，要堅決抓好外防輸入、內防擴散兩大環節，加強京津冀地區聯防聯控；提高新聞輿論工作有效性，要繼續做好黨中央重大決策部署的宣傳解讀，廣泛宣傳抗疫一線的感人事跡，主動回應社會關切。

還有「切實維護社會穩定。要及時化解疫情防控中出現的苗頭性、趨勢性問題，依法嚴懲擾亂醫療秩序、防疫秩序、市場秩序、社會秩序等違法犯罪行為」的維穩要求。

習近平 疫情

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