荊門台商會長：滯鄂血友病少年第二批救命藥尚未送到

年紀輕輕的鄒同已經有近十年的創業經驗。愛花的她從大一開始，就上淘寶開網店，嘗試自行創業且成績不俗，在此同時，她也與被她稱做「花粉」的客戶建立感情，畢業後拿著網店賺到的第一桶金，繼續投入花藝世界。

2020-02-23 14:06