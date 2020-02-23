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荊門台商會長：滯鄂血友病少年第二批救命藥尚未送到
針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已經開了第二批共四劑針劑，給因新冠肺炎疫情滯留在湖北的血友病少年，荊門台商協會會長簡俊男23日傍晚指出，第二批針劑至今並未送達到大陸。
簡俊男表示，第二批共四劑針劑至今並未到達大陸，也還未有送到湖北荊門的確定方案，更還沒有送到達湖北荊門；已經送達的第一批共兩劑針劑已經打完，即將在2月28日進入待藥危險期。
台企聯22日晚間發布新聞稿，表示馬姓女台胞於2020年春節前攜子宇姓少年，自高雄到湖北省荊門市探親時帶了兩劑針劑，但遇到新冠肺炎疫情被迫滯留湖北省荊門市，日前在荊門、鄭州台辦及台協的協助下收到第一批共兩劑針劑，目前均已用完，2月28日將進入待藥危險期。
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