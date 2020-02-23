北京市訂復工標準：電梯限搭半數人 停用健身房

因應24日週一的新一波開工潮，避免群聚感染，北京市應急管理局今天宣布，工業及資訊企業的辦公及住宿密度，人均面積不得少於2.5平方公尺，且停用健身房，電梯只能讓滿載的半數搭乘。

北京日報報導，北京市政府已於22日起針對全市3081家規模以上工業企業，進行「工業企業復工、復產疫情防控監督檢查工作」，預定24日完成第一輪全覆蓋檢查。

報導指出，這項檢查的依據是日前公布的「北京市工業和軟件信息（軟體訊息）服務業企業疫情防控指引」，檢查事項包括防護用品配備、員工安全教育、日常出入管控與檢測、分級防控隔離措施、人員辦公和住宿密度、公共場所消毒通風及衛生清潔、食堂用餐管理、員工通勤方式、安全設備設施運行狀況等16方面。

北京市官方要求，全市相關企業都要做到防控「四個一」，也就是：企業主要負責人組建一個防疫責任機構，制定一套防疫工作方案，建立一套疫情應急預案，明確一套疫情報告制度，「責任到位，分工到人」。

這項要求還包括，復工企業應實施「錯峰上下班」等彈性工作制，多開展線上辦公、視訊會議，盡量開闢員工通勤班車，鼓勵員工自駕、步行、騎自行車上下班，減少公共交通通勤，降低在途（路途中）感染風險。

要求更明訂，復工企業須降低人員住宿和辦公密度，每人占有面積不少於2.5平方公尺（0.76坪）；並設立隔離觀察區；停止使用健身房等「非必要人員密集場所」；盡量避免乘坐垂直電梯，若需乘坐，則以「核載人數的50%」控制人流。