廈門外貿、旅遊、會展、物流、港航五方案 助企業復工

新冠肺炎疫情讓原本期待春節期間消費爆發的服務業遭受重創，面對重壓，日前廈門市打出政策組合拳，推出支持外貿、旅遊、會展、物流、港航五大行業企業發展實施方案，精準施策，解企業燃眉之急，助服務業企業恢復生產穩定發展。

據廈門網報導，廈門市加快推進服務業企業有序復工領導小組指出，政策不僅限於這五大行業，還有多項服務業行業激勵政策將陸續推出。

主要政策如下：

外貿：外貿中小企業年度開拓市場扶持額度提高至20萬元（人民幣，下同）。

旅遊：境外包機空載給予30%包機補貼。

會展：因疫情延期並在當年繼續舉辦項目獎補資金標準上調20%。

物流：物流企業自動化智能化發展最高獎勵500萬元。

港航：廈門港集裝箱貨物減免部分港口收費。

報導說，廈門以港立市，港口經濟的穩定健康發展是廈門經濟發展的重要支撐。日前，《關於應對新型冠狀病毒肺炎疫情支持港航企業發展的實施方案》推出，從減免部分港口收費、船舶引航費收費標準減半、降低外貿中轉的港口作業包乾費（運用於海運，指地面上的費用如報關費、港雜費、港口操作費、單據錄入費等）、減免集裝箱拖車停車費等4方面，護航港航企業發展。政策執行期限從2020年2月1日至2020年6月30日。