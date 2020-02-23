末日博士：陸今年GDP難保4

經濟日報 / 編譯廖玉玲／綜合外電
末日博士羅比尼 路透
末日博士羅比尼 路透

有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授羅比尼（Nouriel Roubini）警告，新冠肺炎疫情將撼動中國大陸經濟，今年成長率恐不保4，進而影響美國及其他國家。

現為Roubini Macro Associates執行長的羅比尼，接受福斯商業新聞網（Fox Business）訪問時表示，疫情對中國造成的經濟傷害，將使中國今年的經濟成長無法超過4%，附帶的影響將隨著貿易及其他管道，傳播至全球。羅比尼曾準確預測2008年的金融海嘯，因而得到「末日博士」的稱號。

去年由於爆發美中貿易戰等因素，導致大陸經濟成長率寫下1990年來最低水準，但仍有6.1%，羅比尼指出，若從6%降至4%，代表中國經濟成長少了三分之一，大陸本身勢必受創甚深，但這對全球貿易、信心、企業的溢出效應將非常可觀，因為中國占全球成長的三分之二。

儘管如此，羅比尼認為疫情仍不足以使美國經濟陷入衰退，只是美國GDP可能將從2%放緩至1.7%。這或許代表並不需擔心金融危機隨時會爆發，但他警告一些警訊已開始浮現，包括公司債務激增及影子銀行，甚至過幾年恐怕就會再演變成金融危機。

疫情 金融海嘯

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