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受疫情影響 人行釋放不會盲目刺激房地產市場訊號

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
業界人士認為，人行房地產政策大方向不會變。新華社資料照片
業界人士認為，人行房地產政策大方向不會變。新華社資料照片

中國人民銀行21日召開今年金融市場工作電視電話會議，市場人士認為，會議釋放不會盲目刺激房地產市場的訊號。

新京報報導，人行在會議中提出保持房地產金融政策的連續性、一致性和穩定性，繼續「因城施策」，落實好房地產長效管理機制，促進市場平穩運行。

對此，業界人士認為，人行強調保持房地產政策大方向不會變，在支持房地產市場發展和化解房地產金融風險方面，依然保持定力，不會盲目刺激房地產市場，即保持既有政策思路基調的穩定和一致。

房企融資人士表示，在當前環境下，受到新冠肺炎疫情的影響，市場傳出透過刺激房地產行業來提振經濟的呼聲，人行釋放的信號很明確，不能為了短期的經濟效益對房地產行業放水。近兩年，官方對房地產行業的信貸一直保持總量縮減，未來還會保持這個趨勢。

但這位市場人士也表示，受新冠肺炎疫情的影響，房企的資金面確實吃緊，為了促進市場平穩運行，化解金融風險，預計後續會有針對性的措施出爐。

對於房企的債券違約風險是否增加，市場人士認為，大型房企出現債券違約的可能性非常小，因為大型房企的信貸量大且與銀行關係密切，一旦有違約情況，銀行也會有相應的風險波及，所以一般大型房企不會出現違約的情況。反而是中小型房企，貸款難再加上銷售遇阻，資金吃緊，可能會出現債券違約情況。

陽光城集團執行副總裁吳建斌強調，當務之急還是要狠抓現金流，到今年3月底之前，房企再困難也不能讓現金流斷掉。預計到7月，房企的春天會到來。

房地產 新冠肺炎

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