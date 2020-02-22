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馬雲公益基金會聯手何大一 研發抗新冠肺炎藥物和抗體

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
愛滋病雞尾酒療法發明人何大一。圖/醫藥經濟報
愛滋病雞尾酒療法發明人何大一。圖/醫藥經濟報

在馬雲公益基金會提供的人民幣1500多萬元研究資金之下，由發明雞尾酒療法治療愛滋病的何大一，領銜哥倫比亞大學的科學團隊，全力研發對抗新冠肺炎病毒的可能藥物和抗體。

澎湃新聞報導，馬雲公益基金會曾於1月29日宣布捐贈人民幣1億元，用於支持新冠肺炎病毒的藥物及疫苗研發，這次向哥倫比亞大學的捐贈人民幣1500多萬元是其中一部分。

哥倫比亞研究團隊將採用四種不同的方法，研發防止病毒複製的藥物或抗體，這些方法將從成功對抗愛滋病病毒和C型肝炎病毒的療法中汲取先驗知識和專業技術。

四組研究團隊中有三組來自哥倫比亞大學醫學院，一組來自哥倫比亞大學工程學院，項目由現年68歲的艾倫·戴蒙德愛滋病研究中心創始人何大一負責領導。

何大一現為哥倫比亞大學Clyde 56 and Helen Wu醫學講席教授，也是中國工程院外籍院士、美國醫學院院士、美國科學院院士、美國藝術與科學院院士。

哥倫比亞大學方面提到，藥物和抗體可以保護個體不被新冠肺炎病毒感染，而針對確診人群，有效的抗病毒藥物或抗體可以阻止病毒在重症患者體內持續增殖。

針對目前啟用一些抗愛滋病病毒藥物來治療新冠肺炎病毒，何大一先前在曾表示，HIV和新型冠狀病毒有很大的區別，但對許多病毒來說，它們都有一種叫做蛋白酶的蛋白質或酶。

他進一步解釋，對HIV來說，阻斷蛋白酶的藥物已經被開發出來，並且使用了很多年，其中一個叫洛匹那韋，據說對新冠肺炎病毒有一定程度的抑製作用，所以是實踐過的，但洛匹那韋的活性實際上非常低，所以它不太可能是高效的。

何大一認為這種嘗試當然是對的，「但從長遠來看，這並不是根治問題的辦法。」並強調對抗愛滋病病毒藥物來治療新冠肺炎病毒僅為「燃眉之急」，需要有針對SARS病毒和新冠肺炎病毒蛋白酶的特效藥，這樣的藥會比為治療愛滋病病毒開發的藥要好得多。

2003年SARS流行期間，何大一就曾作為北京、香港和台灣的專家顧問深度參與其中，暫停愛滋病研究，全力對抗SARS，這次新冠肺炎疫情暴發不久，何大一就曾公開表示，「和17年前SARS爆發相比，大陸的科技水平早已不可同日而語，但如果還有哪些我們能幫上忙的地方，我們都會儘力去幫。」

截至目前除哥倫比亞大學外，馬雲公益基金會已與中國工程院、中國科學院、廣東省鍾南山醫學基金會等多個科研機構完成簽約，組成了由多領域頂級專家組成的抗「新冠肺炎科研天團」。

圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞

新冠肺炎 愛滋病 疫苗

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