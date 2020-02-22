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千億抗疫 香港立法會火速通過

世界日報 / 香港新聞組╱香港22日電
香港立會通過投入300億抗疫。 香港中國通訊社
香港立會通過投入300億抗疫。 香港中國通訊社

香港立會通過投入300億抗疫。 香港中國通訊社
香港立會通過投入300億抗疫。 香港中國通訊社
立法會財委會昨舉行特別會議，快速高票通過涉300億港元（約1170億台幣）、共24項措施的「防疫抗疫基金」。港府將向多個受疫情重創的行業老闆派錢，多名議員要求政府成立失業援助基金，支援失業工人，但未獲同意。

明報報導，民主黨黃碧雲問到政府如何確保為老闆提供資助後，可以保住工人飯碗。政務司長張建宗稱，相信香港「有良雇主多，無良雇主不多」。

民建聯周浩鼎稱，美容業和教育中心行業亦受疫情影響，政府卻未支援，建議將零售業的定義訂得較寬鬆，以補漏拾遺。議會陣線朱凱認為，政府應將「全民派錢」納入防疫抗疫基金。

報導稱，多名議員關心口罩供應，財經事務及庫務局長劉怡翔說，政府正向300多個國家、600多間廠採購，自上月已有550萬個口罩抵港，但因口罩品質不符而未收貨。商務及經濟發展局長邱騰華稱，基金有15億港元資助本地商家生產口罩，政府會向每條生產線以平均3港元一個的價錢買200萬個口罩，一年內最多購買4.8億個，涉開支14.4億港元。

實政圓桌田北辰建議政府向願意減租五成的商舖業主提供三倍稅務豁免，以作鼓勵。劉怡翔回應，政府已經推出了四輪紓困措施，用了很多方法協助不同的行業。

口罩 香港 疫情 新冠肺炎

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