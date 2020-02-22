「末日博士」警告：疫情將衝擊大陸經濟 GDP恐無法逾4%

曾準確預測2008年的金融海嘯、有「末日博士」（Dr. Doom）之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）提出警告，隨著新冠肺炎疫情將撼動大陸經濟，將使大陸今年的經濟成長無法超過4%，附帶的影響將隨著貿易及其他渠道，擴散至全球。

福斯財經網報導，由於中美貿易戰，造成大陸商品變得更昂貴，導致大陸去年經濟成長率為6.1%，創自1990年以來的最慢增速，魯比尼指出，從6%降至4%，代表大陸經濟成長削減三分之一，這對全球貿易、信心、企業的溢出效應將會很可觀，因為大陸佔全球成長的三分之二。

儘管如此，魯比尼認為疫情仍不足以使美國經濟陷入衰退，他指出美國GDP可能將從2%放緩至1.7%，或者更多，魯比尼並警告一些警訊已開始出現，包括公司債務激增及影子銀行，甚至再過幾年恐出現金融危機。