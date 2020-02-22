華為：疫情衝擊供應鏈有限

中國大陸科技大廠華為表示，新冠肺炎疫情，未來幾個月預料不會對其全球供應鏈產生太大影響。

彭博資訊報導，華為電信營運部門執行長丁耘20日在英國倫敦被媒體問到新冠肺炎疫情的影響時，他說：「在接下來的三到六個月，不會有太大的影響。」

丁耘表示，華為在廣東的幾乎所有工廠都已復工，不過一些在武漢的工廠還沒有恢復生產。對於海外市場，他說，華為的「銷售與服務主要依賴當地員工。例如在歐洲，我們70%的員工是當地人，所以銷售與服務不受影響」。華為也每天都在評估新冠肺炎疫情的發展，以因應最新情況。

另據路透報導，華為5G產品線總裁楊朝斌同日也在倫敦表示，該公司的工廠恢復生產後，新冠肺炎疫情不會影響該公司供應5G電訊設備給客戶的能力。他說，目前5G設備都在華為自己的工廠生產。