防控新冠肺炎疫情 昆山台商捐款2150萬

昆山市台辦今（21）日表示，台商聖美精密工業(昆山)向昆山市紅十字會捐款人民幣500萬元(約新台幣2150萬元)支援新冠肺炎疫情防控。截至目前，昆山市台胞、台商共計捐款達人民幣1236.2萬元。

中新網報導，聖美精密工業這筆捐款也是昆山市紅十字會進行防疫款物接收以來，收到的最大一筆愛心捐款。

聖美精密工業(昆山)總經理詹益清表示，面對疫情暴發，公司董事長詹忠志第一時間聯繫昆山周市鎮政府，表達傾力支持疫情防控工作的意願。在台期間，詹忠志一直密切關注昆山疫情防控工作，同時積極為周市鎮企業疫情防控工作提供支持。

近日，詹益清從台灣趕回昆山，立即聯繫周市鎮政府和昆山市紅十字會，達成捐贈事宜。人民幣500萬元捐款中，300萬元定向用於周市鎮疫情防控，200萬元定向用於昆山市疫情防控。

據統計，截至目前，昆山市台胞、台商分別透過昆山市紅十字會、昆山市慈善總會等多種管道捐款人民幣1236.2萬元。此外，許多台商還主動提供各種物資支援，如滬士電子捐贈價值人民幣50萬元的物資、3萬2000片一次性口罩、4000個N99口罩；櫻花衛廚捐贈價值人民幣80萬元的消毒櫃；統一集團累計向大陸全國各地捐贈各類產品逾9萬箱。