陸公布第二批對美國加徵關稅商品排除清單 28日實施

大陸國務院關稅稅則委員會今（21）日發布第二批對美國加徵關稅商品第一次排除清單，實施為期一年。

財政部網站刊登的新聞稿指出，清單一所列商品，不再加徵大陸為反制美國301條款所加徵的關稅。對已加徵的關稅稅款予以退還

清單二所列的商品，不再加徵大陸為反制美301措施所加征的關稅，已加徵關稅不予退還。兩項清單均自28日至明年2月27日實施一年。

國務院關稅稅則委員會表示，下一步還將繼續進行對美國加徵關稅商品排除工作，適時公布後續批次排除清單。

稅則委員會周二已公告，進行對美國加徵關稅商品市場化採購排除工作，企業可申請排除商品清單為部分大陸已公布實施，且未停止或未暫停加徵對美301條款反制關稅的商品；可申請排除商品清單涉及自美國進口的豬肉、牛肉及大豆等696項商品。

稅則委員會之前公布的第一批對美國加徵關稅商品第二次排除清單，是自2019年12月26日至今年12月25日，不再加徵大陸為反制美國301條款所加徵的關稅，已加徵關稅不予退還。