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陸公布第二批對美國加徵關稅商品排除清單 28日實施

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
大陸國務院關稅稅則委員會發布第二批對美國加徵關稅商品第一次排除清單。（中新社資料照片）
大陸國務院關稅稅則委員會發布第二批對美國加徵關稅商品第一次排除清單。（中新社資料照片）

大陸國務院關稅稅則委員會今（21）日發布第二批對美國加徵關稅商品第一次排除清單，實施為期一年。

財政部網站刊登的新聞稿指出，清單一所列商品，不再加徵大陸為反制美國301條款所加徵的關稅。對已加徵的關稅稅款予以退還

清單二所列的商品，不再加徵大陸為反制美301措施所加征的關稅，已加徵關稅不予退還。兩項清單均自28日至明年2月27日實施一年。

國務院關稅稅則委員會表示，下一步還將繼續進行對美國加徵關稅商品排除工作，適時公布後續批次排除清單。

稅則委員會周二已公告，進行對美國加徵關稅商品市場化採購排除工作，企業可申請排除商品清單為部分大陸已公布實施，且未停止或未暫停加徵對美301條款反制關稅的商品；可申請排除商品清單涉及自美國進口的豬肉、牛肉及大豆等696項商品。

稅則委員會之前公布的第一批對美國加徵關稅商品第二次排除清單，是自2019年12月26日至今年12月25日，不再加徵大陸為反制美國301條款所加徵的關稅，已加徵關稅不予退還。

國務院

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