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李克強視察口罩生產 力爭大陸日產破億

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
大陸國務院總理李克強視察北京一家口罩廠。圖/取自中國政府網
大陸國務院總理李克強視察北京一家口罩廠。圖/取自中國政府網

大陸國務院總理李克強今日在北京赴海淀區一家臨時轉產的企業視察口罩生產。大陸口罩日產能達4300多萬，李克強對此指出，要求在短時間內要進一步擴大產能，力爭早日實現日產達億個。

李克強視察的是一家高端醫療器械製造商，該製造商與大陸央企合作，引入全套口罩生產線實現轉產。李克強在其中詢問負責人有無困難的地方，負責人指出，熔噴設備的關鍵部件還存在缺口，李克強對此要求相關部門要加快解決。

該製造商還介紹了納米纖維膜，該材料可以替代熔噴布作為口罩濾材，並可以解決口罩多次使用的難題。李克強要求藥監部門要加快審核，一旦通過，加大批量生產。

李克強強調，口罩現在對醫務人員來說就是武器，對民眾來說是盾牌。口罩不光是防疫的有力保障，也是有序復工復產的基本條件，還是民眾的心理安全屏障。眼下是在與時間賽跑，各生產企業一定要開足馬力擴大產能，保質保量保障供應。企業可以放心，一旦出現供大於求，大陸將對富餘設備和口罩兜底收儲。

口罩 李克強 日產

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