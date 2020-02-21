疫情衝擊！大陸2月前半月乘用車銷量年減92%

在新冠肺炎疫情籠罩下，中國乘用車市場訊息聯席會表示，大陸2月前16天的乘用車銷量，較去年同期驟降92%。

路透報導，乘聯會的數據顯示，大陸2月前16天乘用車銷量為4,909輛，去年同期為5萬9,930輛。乘聯會的數據是反映疫情對大陸汽車市場打擊程度的首個重要數據。

乘聯會稱，2月前幾周基本沒有經銷商營業，經銷商也基本沒有什麼客流。

中國汽車工業協會日前表示，受疫情影響，大陸汽車市場今年上半年汽車銷量可能下滑逾10%，全年銷量將下降約5%，前提是疫情在4月前得到有效控制。

大陸汽車市場近年來持續低迷。據官方數據，繼去年大陸汽車銷量縮水8.2%後，今年1月汽車銷量降幅擴大到18%，創多年以來新低。另據全國乘用車資訊聯席會數據，今年1月大陸全國乘用車市場零售169.9萬輛，年減21.5%。

大陸商務部市場運行司副司長王斌表示，將研究推出進一步穩定汽車消費措施，並鼓勵各地因地制宜增加限購指標。

乘聯會秘書長崔東樹表示，受疫情影響，2月車市下滑可能在30%以上，而1到2月累計下滑的幅度則可能超過25%。他認為，如果不考慮特殊因素帶來的風險，今年3月至12月市場仍具有實現正增長的可能性，全年增幅預計會有1%左右。

崔東樹分析，疫情對車市的影響分為三方面：第一，生產受阻，汽車重鎮湖北地區的汽車零組件體系難以按時恢復生產，導致汽車供給不足；第二，經銷商、4S店行銷活動難以進行，團購等聚集性活動被迫取消；第三，居民短期收入下降，加上物價波動與消費信心不足而帶來消費意願下降，也會影響消費者正常的購車和換車需求。

崔東樹預計，至今年4月底，除湖北地區外，大陸全國汽車市場將回暖。