形容中日抗疫互動 耿爽：投我以木桃 報之以瓊瑤

新冠肺炎疫情在全球蔓延，大陸外交部發言人以「投我以木桃，報之以瓊瑤」形容中日在抗疫期間的互動，並稱當前日本國內疫情牽動大陸人民的心，「我們感同身受」。

大陸外交部今日舉行線上記者會。近期日本政府第五家撤僑包機向武漢運送一批醫療援助物資，大陸網民在網上留言致謝；大陸駐日本使館發布消息指出，陸方近日向日本國立傳染病研究所捐贈了一批新冠病毒核酸檢測試劑盒。

耿爽對此表示，疫情無國界，人間有真情。面對這場突如其來的嚴重疫情，中日作為一衣帶水的友好鄰邦，理所當然要加強合作，攜手應對。疫情發生以來，日本政府和人民第一時間向中方伸出援手，向陸方提供了寶貴的支持和幫助，陸方銘記和珍惜這份友情。

耿爽指出，儘管當前大陸國內疫情形勢依然嚴峻，防疫物資還不是那麼充裕，但陸方願在努力抗擊本國疫情的同時，進一步同日方分享資訊和經驗，並根據日方需要，繼續向日方提供力所能及的支持和幫助。

耿爽說，中日兩國互幫互助，傳遞的是友誼，收穫的是互信。這也是中國與整個國際社會共同應對全球性挑戰的一個縮影。陸方願同日方繼續保持密切溝通，加強協調合作，共同維護兩國人民的生命安全和身體健康，為維護地區和世界的公共衛生安全作出積極貢獻。