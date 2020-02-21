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富士康鄭州廠重啟省內招聘 獎金升至1.6萬急拉人

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
圖/鄭州富士康招募中心
圖/鄭州富士康招募中心

富士康鄭州廠區21日起逐步重啟河南省內返工和招聘，為了加速復工，廠區加大了激勵獎金幅度，從之前的人民幣3000元提高至人民幣5250元（新台幣1.6萬元）。

富士康鄭州廠曾於17日啟動小範圍省內返工及招聘，為上班員工提供人民幣3000元獎金，但只有一天就暫停。

根據富士康鄭州場規定的條件，員工上班60天後領取人民幣3250元，90天後領取剩下金額；該事業群主要負責手機等數位產品的組裝。

條件還提到，對鄭州市區域內員工可直接辦理面試入職手續，非鄭州市區則分為「低風險區域」「一般風險」；低風險區域不需隔離，立即通知報到，一般風險區域人員除了無需隔離，僅需要提供健康承諾書等文件就可以陸續返崗。

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