陸商務部：大陸今年外貿發展將保持在合理區間

大陸商務部外貿司司長李興乾今日表示，新冠肺炎疫情對外貿影響是階段性與暫時性的，隨著疫情防控取得成效，外貿將有恢復性增長，他預計全年大陸外貿發展將保持在合理區間。

據中新網報導，大陸商務部今日召開穩外貿穩外資促銷費網上政策吹風會。李興乾指出，從地方和行業反映情況看，受前期物流不暢、開工延遲等影響，疊加春節因素，預計今年1-2月進出口增速將大幅回落。

李興乾指出，為將疫情對外貿發展的影響降到最低，大陸商務部已頒布一系列支持外貿企業的政策措施，明確了7項舉措，幫助外貿企業儘快復工，切實提高履約率。後續還將有若干政策跟進支持。

李興乾介紹，具備條件的外貿企業正在抓緊復工複產，主要外貿大省復工生產進度較快。大陸商務部將總結推廣地方和企業復工有效做法，共用經驗。隨著物流運輸大面積恢復，產業鏈供應逐漸復蘇，外貿企業正常生產，外貿形勢將逐步好轉。