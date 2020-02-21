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大陸1-2月進出口增速將大幅下滑

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
大陸商務部預計今年1-2月進出口增速將大幅下滑。取自中新社資料圖片
大陸商務部預計今年1-2月進出口增速將大幅下滑。取自中新社資料圖片

大陸商務部今（21）日召開穩外資促消費網上政策吹風會。外貿司司長李興乾表示，新冠肺炎疫情對當前外貿運行造成嚴峻挑戰。從地方和行業反映情況看，受前期物流不暢、開工延遲等影響，疊加春節因素，預計今年1-2月進出口增速將大幅下滑。

李興乾表示，疫情對外貿的影響是階段性和暫時性的。外貿受影響程度主要取決於疫情持續的時間和範圍。根據目前評估，疫情對一季度的影響客觀存在，不容低估，但仍處於可承受範圍。

他並表示，隨著疫情防控取得新的階段性成效，外貿必將迎來恢復性增長，預計全年中國外貿發展將保持在合理區間。

疫情 新冠肺炎

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