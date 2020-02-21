聽新聞
test
0:00 / 0:00
大陸1-2月進出口增速將大幅下滑
大陸商務部今（21）日召開穩外資促消費網上政策吹風會。外貿司司長李興乾表示，新冠肺炎疫情對當前外貿運行造成嚴峻挑戰。從地方和行業反映情況看，受前期物流不暢、開工延遲等影響，疊加春節因素，預計今年1-2月進出口增速將大幅下滑。
李興乾表示，疫情對外貿的影響是階段性和暫時性的。外貿受影響程度主要取決於疫情持續的時間和範圍。根據目前評估，疫情對一季度的影響客觀存在，不容低估，但仍處於可承受範圍。
他並表示，隨著疫情防控取得新的階段性成效，外貿必將迎來恢復性增長，預計全年中國外貿發展將保持在合理區間。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言