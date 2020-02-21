湖北返台包機沒下文 人民日報：綠把台胞當政治牌打

湖北返台第二架包機遲遲沒有下文，人民日報海外版今日刊登一篇署名為「新華社記者」的文章，指出民進黨將台胞當成一張「政治牌」來打，並藉機抹黑大陸，煽動兩岸對立，企圖趁火打劫；該文並說，湖北與東航早已準備就緒，民進黨若還有一絲一毫的人情味，應當停止政治計算，儘快同意東航運送，讓這些台胞踏上回鄉之路。

人民日報今日在四版刊登「台當局莫再阻擋台胞返鄉路」，其中直批民進黨政府在返台包機上的拖延，讓明白人都能看到其中充滿惡意的刁難和政治的操弄。該文更批評，民進黨為政治私利不惜犧牲民眾健康利益和基本權利，完全暴露了其自私、陰狠、嗜血的政治本性。

該文並透露，979名台胞當中，慢性病患者有近80人，60歲以上老人與不滿18歲的青少年兒童近400人。該文說，這半個月來有台灣學童給民進黨政府領導人寫陳情信，民進黨聽得進去嗎？還是不想聽？懶得理？並稱「從台當局防疫機構負責人還安之若素地做著冰冷的官樣文章，人們都能找到答案。」

該文指出，要告誡民進黨政府，把一黨一己之私淩駕於人民利益之上，滿腦子騙術、權謀，不但是可恥的，更註定遭到民意的唾棄和歷史的懲罰。