陸鋼庫存激增 價格重挫

中國大陸鋼鐵業者正面臨多年來最重大的危機，因為新型冠狀病毒肺炎疫情導致多處工地與工廠都未開工，鋼鐵需求凍結，但鋼廠仍不斷出貨，大陸鋼價因而重挫，庫存量也攀至兩年來高點。

大陸為防治肺炎擴散，導致經濟活動幾乎崩潰。隔離措施使外地民工無法返回工作崗位，貨運也備受限制，使鋼鐵找不到買家，業者獲利承受重壓 。

CRU顧問公司指出，目前大陸的鋼鐵庫存水位超高，但基於技術原因，大部分鋼廠的高爐不能停火，業者無法大量減產，結果就是廠內的鋼材不斷堆積。

大陸只有少數鋼廠使用電弧爐（EAF），進行廢鋼重煉，這些廠能迅速停工。但其他業者都使用高爐，必須24小時開工，關爐不僅成本昂貴，且程序複雜。

專家指出，高爐雖能降低熔鐵率，但有其限度；也可以暫時「熱停爐」，維持溫度但不投料；只有在長期停工或永久關廠時，才會以自然冷卻的方式停爐。

Fortescue金屬集團執行長蓋尼斯表示，大陸高爐鋼廠仍繼續生產，且購買鐵礦砂，例如唐山市鋼廠的開工率約74%，只略低於去年時的81%。

由於供過於求，上海鋼筋現貨價格已跌到每噸3,460人民幣，為2017年來低點，今年來累計跌約3%；鋼廠面臨運輸困境，使庫存達到近兩年來高峰。鋼鐵業者已經設法擴大出口。