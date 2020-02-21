麵粉廠趕工 文職員工上產線

益海嘉里集團江蘇昆山工廠總經理助理辛洪波表示，市場上麵粉供不應求，部分外地員工不能返崗，工廠除了安排文職員工上生產一線，還動員了當地員工的家屬大約40人到工廠從事裝箱、打包等輔助性工作，才能讓麵粉生產能力逐漸達到滿產水準。

配合新冠肺炎疫情防控，許多宅在家的大陸消費者變身大廚，早上蒸饅頭、中午做蛋糕、晚上包餃子，意外拉動了麵粉的消費。

第一財經日報報導，益海嘉里擁有金龍魚品牌，是大陸主要的食用油、大米、麵粉生產商，昆山工廠正常每天小麥加工量可達1,800噸，生產的麵粉就近供應上海等市場；目前加工能力已恢復到70%左右。

新冠肺炎疫情發生後，加上春節放假，街頭上的饅頭包子店、油條早餐店沒有開門營業，餐飲店門可羅雀，消費者一日三餐許多需要靠自己做飯，上海的線上和線下市場，麵粉頓時成為熱門商品。包括家樂福等線下超市，麵粉上架就銷售一空；連京東等電商通路，春節期間，金龍魚等麵粉品牌在上海一直是缺貨狀態。