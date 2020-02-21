海航 傳將被海南政府接管

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導

新型冠狀病毒疫情衝擊航空業，負債累累的海航傳出將被大陸海南政府接管，資產將分拆轉售給國航、南航及東航等三大航空公司。

海航集團曾是陸企過去幾年海外併購、交易最頻繁的巨頭公司之一，曾狂擲500億美元海外擴張，從入主德意志銀行到希爾頓集團，後來大陸縮緊海外監管後，海航開始收縮並聚焦於航空和旅遊核心業務，但財務危機的傳聞不斷。

原本已陷入債務危機的海航集團，疫情成了壓垮營運的最後一根稻草。彭博引述消息指出，大陸政府計畫接管海航，並將其資產出售。大陸航空監管方面表示，將支持應對疫情航空公司的調整和合併。消息人士指出，海航的航空資產此後或由大陸國內企業接手。

阿思達克財經網指出，據計畫，大陸當局會將海航航空資產，轉售三大航空公司，包括國航、南航及東航，海航總部所在的海南省政府，目前正就接管事宜與海航集團談判。傳海航被接管後人事安排是：海南副省長沈丹陽分管、倪健副秘書長配合，王年生任董事長，海航原董座陳峰任副董事長。

海航集團昨天未回應此事，僅發布新聞稿指出，海航集團董事長陳峰昨到海航美蘭基地調研生產恢復情況，並由旗下海航控股、首都航空、天津航空及金鵬航空等負責人匯報。

海航集團財務資料顯示，資金狀況仍不樂觀。根據海航集團2019年半年報，報告期內，公司虧損35.2億元，總資產縮水近人民幣900億元至9,806億元。同時，公司在報告期還出現了資產負債率不降反升的情況，負債率年增兩個百分點到72.07%。雪上加霜的是，2020年春節爆發的疫情打亂了海航出售資產計畫。近一個月以來，新冠疫情迫使海南航空取消數千架次航班。

中國民航管理幹部學院教授鄒建軍分析，疫情還會影響海航集團後續資產處置的進度，疫情發生後，大多數航空公司的經營都出現了問題，在此條件，大量處置資產在短期內很難找到合適的接管方。

疫情 東航 債務危機

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