驚喜 聯想上季PC銷量創高

聯想集團昨（20）日公布去年第4季財報（2019/2020財年第3財季）表現亮麗，單季獲利人民幣18.2億元（約新台幣79.5億元），年增10.9%，主要原因是個人電腦（PC）銷售量創歷史新高，帶動單季獲利走高。

受財報亮眼的激勵，聯想股價在午後開盤後迅速拉升大漲7.01%，收在港幣5.8元，為一個月高點。

聯想集團董事長楊元慶昨天在線上業績溝通會上表示，能取得這樣的業績是非常不容易的，甚至可以說是直到季度中期都不敢想像，由於英特爾在季度中期下調CPU的出貨量，導致整個電腦行業供應嚴重短缺，而留出的可供調整的時間非常短。

楊元慶說，聯想之所以能夠依然交出如此靚麗的成績單，完全得益於迅速地調整產品線，盡可能多地轉移到其他的晶片廠商，並且最大限度地確保拿到的每一個晶片都能夠快速轉化為前端客戶所需要的產品，大大降低了整機庫存。

聯想財報顯示，聯想當季營收為人民幣993億元，淨利人民幣18.2億元，年增10.9%。其中，軟體與服務業務營收年增達41%，首次突破10億美元，占集團總營收的7%。

值得注意的是，聯想PC與智慧設備業務表現史上最佳：稅前利潤率達6.2％，營收為人民幣780億元，均創歷史新高。個人電腦則鞏固全球領導地位，1,790萬台銷量創歷史新高，全球市占率達24.8%，整體與細分領域銷量增速均超越市場。

聯想集團表示，由於個人電腦和智慧設備業務的增長及數據中心業務的改善，季度收入和除稅前溢利創歷史新高。個人電腦和智慧設備業務利用高增長和高端細分市場以及軟體和服務的勢頭，達到創紀錄的稅前利潤率。

楊元慶表示，這些核心競爭力不僅讓公司能夠把握科技變革的機遇，推動未來的增長，也將幫助公司有效應對當前突發疫情所帶來的嚴峻挑戰，透過儘快復工復產，保障企業的正常和可持續發展。