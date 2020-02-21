廈門台企 超過六成復工復產

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
福建省漳平市台品櫻花茶園內，工人正忙著施肥。被譽為「大陸的阿里山」的漳平台灣農民創業園裡的台企陸續復工復產。 中新社
福建省漳平市台品櫻花茶園內，工人正忙著施肥。被譽為「大陸的阿里山」的漳平台灣農民創業園裡的台企陸續復工復產。 中新社

廈門台商協會會長吳家瑩19日受訪時說，在大陸政府及有關部門推出政策的助力下，廈門有六成以上台資企業已復工復產。

新華社報導，吳家瑩指出，為幫助台企減低新冠肺炎疫情影響、盡快復工復產，大陸政府推出了多個政策，精準施策精心幫扶，加快兌現各項援企穩崗措施。他特別提及福建省設立的20億元人民幣台資企業應對疫情專項貸款，認為這一政策可有效緩解台企對資金流的需求。

已於2月10日開工的台企來明工業（廈門）有限公司，有來自大陸22個省市的900多名員工，如今已到崗六成，企業生產正有序恢復中。董事長吳進忠表示，除了既有的眼鏡生產線，他們還申請取得醫療用品生產資格，投入護目鏡的生產製造，將逐步擴大產能，供給各大醫院使用。

位於廈門海滄的台企大城鋼結構（廈門）有限公司總經理李志功說，公司有近九成員工返崗上班。「上周台商朋友都是愁眉苦臉的，這周的情況就變好很多，許多台資企業通過調配，運轉正在恢復。」

此外，廣州市台辦18日編印「在穗台資企業應對新冠肺炎疫情復工復產有關政策問答」，從綜合服務保障、減稅降費、企業用工和權益保障三個方面梳理有關政策措施，幫助台資企業掌握政策，確保疫情防控和企業經營「兩手抓、兩不誤」。

綜合服務保障方面，包括廣州銀行、廣州農商銀行等地方法人金融機構積極對接中小微企業的融資需求，2020年計畫新增中小微企業貸款570億元（人民幣，下同），並全面下調新投放中小微企業貸款利率，比去年同期利率整體下調幅度不低於10%。

減費降稅方面，包括對受疫情影響較大的交通運輸、餐飲、住宿、旅遊行業企業給予政策支持，對其2020年度發生的虧損，最長結轉年限由5年延長至8年；對受疫情影響，納稅人未能及時履行納稅義務的，不影響其信用評價。企業用工和權益保障方面，包括穩定企業職工隊伍、保障職工工資報酬權益等規定。

疫情 廈門 新冠肺炎

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