疫情下 餐飲企業加入外賣突圍

為加強疫情防控減少人員聚集，廣州各區已全部暫停餐飲單位堂食服務。隨著堂食服務全面叫停，不少餐飲商家把目光轉到外賣領域。近日廣州市商務局發動外賣平台企業，通過減免交易佣金、提供優惠貸款等方式，助力餐飲企業實現「突圍」。

新華社報導，廣州市商務局副局長林國強表示，疫情發生後，廣州市發布了支持中小微企業的15條措施，鼓勵第三方電商平台在疫情期間通過線上活動等方式為商戶提供流量，降低商戶上線運營費用收取標準。

「每天要承擔6000元至7000元（人民幣，下同）成本開銷，這對於我們這類小店來說，是很大一筆費用。」廣州市海珠區萬科裡的「吉目」是一家小型甜品店，因為對出品要求高，之前只做堂食，聽說外賣平台鼓勵新店加入，「吉目」的老闆溫女士躍躍欲試。

阿里本地生活服務公司總裁王磊表示，平台對商戶進行佣金減免，並有10億元專項資金支持，幫商戶紓解現金流壓力。

從美工設計再到打通支付鏈條，不到2天，「吉目」就完成在餓了麼的極速上線。「最高興的是佣金優惠政策，對初步探索外賣的門店來說，無疑節約了許多成本。」溫女士說，目前一天訂單量最多達上百單。

餓了麼數據顯示，截至2月18日，全大陸已有近10萬家門店新上線外賣功能。在廣州，嶺南控股旗下嶺南酒店、椰客椰子雞等知名品牌紛紛邁出外賣第一步。

嶺南控股集團旗下的廣州東方賓館等酒店的餐飲一直被視為粵菜的代表，店內堂食需提前訂座。疫情期間，廣州東方賓館等酒店的餐飲業在外賣平台上線。嶺南控股集團有關負責人表示，每一單外賣會聯合餓了麼提供外賣安心卡，讓每一單餐食都可追溯。

從上線外賣到架構調整，對大龍燚火鍋而言，外賣不僅是用餐方式的變化，更是「數字化」升級的開端。品牌線上運營總監鄭伯奇介紹，此次上線外賣平台建立起全新的用戶連接。

「應對疫情期間的用戶需求，我們及時調整了外賣菜單，盡量保障為消費者提供和堂食一樣的豐富選擇。」惠食佳外賣業務有關負責人說，雖然堂食服務暫停，顧客仍可通過外賣平台預訂，「足不出戶」也能享用米其林星級美食。