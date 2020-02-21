陸民宿處疫情寒冬 正奮力自救

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

雖然早已過立春，但新冠肺炎疫情下的中國大陸民宿業，仍處於「寒冬」中。在民宿業深耕多年的張興亮說，在訂房最高峰的春節檔口，疫情突然而至，令民宿業損失慘重。福建省旅遊協會民宿分會副會長楊鷺建議，民宿從業者可趁著特殊時期加強技能儲備，創新運營方式，為疫情結束、旅遊需求反彈做準備。

中新社報導，張興亮團隊運營的半山半水禪文化主題旅館位於福建省武夷山市，擁有30餘間客房，是當地最大的民宿之一。他說，每年春節、五一、十一等節假日都是民宿銷售的旺季，但今年因疫情所有訂單都免費取消。

張興亮說，一方面停業無收入，一方面房租、工資、水電仍舊支出。目前，半山半水禪文化主題旅館遭遇現金流不足的困難。

位於江西、福建交界處的武夷山是世界自然與文化雙遺產地，民宿業較為發達。截至目前，武夷山國家旅遊度假區仍處於關閉狀態，商家暫停營業一直未能恢復。

在雲南麗江、浙江杭州、四川成都等地，民宿從業者均遭遇困境。麗江民宿經營者袁軍指出，往年春節及寒假收入占民宿全年收入的15%到30%；而今年，即便疫情結束後，市場可能面臨疲軟，仍需慢慢化凍回暖，損失會占全年收入的30%到50%。

面對寒冬，民宿業正奮力自救。張興亮日前發布一封「江湖救急令」，計畫3月31日前不計成本預售今年夏季、秋季的所有房型，160元（人民幣，下同）親情套餐含客房一間加茶禮一份。

「通過低價預售夏季等旺季的房間，回收一部分現金，平衡民宿基本的支出。」張興亮說，用預售「夏天」來溫暖「冬天」，現在只有熬過去，才能等到旅遊需求再次爆發的機遇。

預售成為當下民宿業自救的典型方式。大陸多地民宿採取預售旺季房間來回籠資金。一家知名民宿品牌日前也發布了599元三天兩晚預售產品。除了預售旺季，短租轉為中長租房源、線上電商也成為民宿業渡過難關的重要方式。

雲南香格里拉民宿業者周濤及其團隊這個春節快速啟動了線上電商項目，通過銷售當地農特產品，在短短一周內就賺回了兩個月的人工成本。

民宿 疫情 春節

延伸閱讀

搶救觀光業紓困核定32億元 完成法制公告就可申請

新冠肺炎疫情衝擊 馬來西亞首季民宿訂房率僅10%

防疫高標準 鄭文燦：1個人確診 學校就停課

疫情衝擊金門觀光 茶葉蛋1天只賣3顆

相關新聞

融資需求熱 兩數據攀峰

中國人民銀行昨（20）日公布，1月人民幣貸款3.34兆元（新台幣14.6兆元）及社會融資規模人民幣5.07兆元（約新台幣22.2兆元）雙雙創下歷史新高。

驚喜 聯想上季PC銷量創高

聯想集團昨（20）日公布去年第4季財報（2019/2020財年第3財季）表現亮麗，單季獲利人民幣18.2億元（約新台幣79.5億元），年增10.9%，主要原因是個人電腦（PC）銷售量創歷史新高，帶動單季獲利走高。

廈門台企 超過六成復工復產

廈門台商協會會長吳家瑩19日受訪時說，在大陸政府及有關部門推出政策的助力下，廈門有六成以上台資企業已復工復產。

網路遊戲、影音… 消費用戶激增

受新冠肺炎疫情影響，北京市文化消費大多轉為線上，網路遊戲、網路教育、數字音樂等成為文化消費新熱點。

陸民宿處疫情寒冬 正奮力自救

雖然早已過立春，但新冠肺炎疫情下的中國大陸民宿業，仍處於「寒冬」中。在民宿業深耕多年的張興亮說，在訂房最高峰的春節檔口，疫情突然而至，令民宿業損失慘重。福建省旅遊協會民宿分會副會長楊鷺建議，民宿從業者可趁著特殊時期加強技能儲備，創新運營方式，為疫情結束、旅遊需求反彈做準備。

疫情下 餐飲企業加入外賣突圍

為加強疫情防控減少人員聚集，廣州各區已全部暫停餐飲單位堂食服務。隨著堂食服務全面叫停，不少餐飲商家把目光轉到外賣領域。近日廣州市商務局發動外賣平台企業，通過減免交易佣金、提供優惠貸款等方式，助力餐飲企業實現「突圍」。

北京城市副中心 今年推197項工程

2020年北京城市副中心重大工程行動計畫20日發布，聚焦基礎設施、民生改善、產業、行政辦公四大重點領域，推動197項重大工程，總投資約5225億元（人民幣，下同）。

北京組合拳 助文化企業止損

為因應新冠肺炎疫情衝擊，北京市新推出28條措施，打出組合拳，幫助文化企業及時止損，推動首都文化產業長期健康發展。

陸下調利率 企業抗疫、降成本

每月報價一次的中國貸款市場報價利率（LPR），2 月20日一年期利率直降10個基點，從4.15降至4.05；五年期以上利率從4.8降至4.75。中國民生銀行首席研究員溫彬分析指出，大陸央行引導LPR利率下行，將為企業應對疫情影響、降低實體經濟融資成本發揮積極作用。

海航 傳將被海南政府接管

新型冠狀病毒疫情衝擊航空業，負債累累的海航傳出將被大陸海南政府接管，資產將分拆轉售給國航、南航及東航等三大航空公司。

麵粉廠趕工 文職員工上產線

益海嘉里集團江蘇昆山工廠總經理助理辛洪波表示，市場上麵粉供不應求，部分外地員工不能返崗，工廠除了安排文職員工上生產一線，還動員了當地員工的家屬大約40人到工廠從事裝箱、打包等輔助性工作，才能讓麵粉生產能力逐漸達到滿產水準。

陸鋼庫存激增 價格重挫

中國大陸鋼鐵業者正面臨多年來最重大的危機，因為新型冠狀病毒肺炎疫情導致多處工地與工廠都未開工，鋼鐵需求凍結，但鋼廠仍不斷出貨，大陸鋼價因而重挫，庫存量也攀至兩年來高點。

熱門新聞

國中生挨罰竟拿磚塊狂砸老師頭 師昏迷三個月辭世

香港學者管軼 穿山甲中發現新冠肺炎相關病毒

一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星

中共駐南非大使恥笑美國「八個做不到」

湖北武漢復工再延後至3月10日後

減輕抗疫負擔...香港發放學生津貼 每人約1萬3千台幣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。