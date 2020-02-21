陸民宿處疫情寒冬 正奮力自救

雖然早已過立春，但新冠肺炎疫情下的中國大陸民宿業，仍處於「寒冬」中。在民宿業深耕多年的張興亮說，在訂房最高峰的春節檔口，疫情突然而至，令民宿業損失慘重。福建省旅遊協會民宿分會副會長楊鷺建議，民宿從業者可趁著特殊時期加強技能儲備，創新運營方式，為疫情結束、旅遊需求反彈做準備。

中新社報導，張興亮團隊運營的半山半水禪文化主題旅館位於福建省武夷山市，擁有30餘間客房，是當地最大的民宿之一。他說，每年春節、五一、十一等節假日都是民宿銷售的旺季，但今年因疫情所有訂單都免費取消。

張興亮說，一方面停業無收入，一方面房租、工資、水電仍舊支出。目前，半山半水禪文化主題旅館遭遇現金流不足的困難。

位於江西、福建交界處的武夷山是世界自然與文化雙遺產地，民宿業較為發達。截至目前，武夷山國家旅遊度假區仍處於關閉狀態，商家暫停營業一直未能恢復。

在雲南麗江、浙江杭州、四川成都等地，民宿從業者均遭遇困境。麗江民宿經營者袁軍指出，往年春節及寒假收入占民宿全年收入的15%到30%；而今年，即便疫情結束後，市場可能面臨疲軟，仍需慢慢化凍回暖，損失會占全年收入的30%到50%。

面對寒冬，民宿業正奮力自救。張興亮日前發布一封「江湖救急令」，計畫3月31日前不計成本預售今年夏季、秋季的所有房型，160元（人民幣，下同）親情套餐含客房一間加茶禮一份。

「通過低價預售夏季等旺季的房間，回收一部分現金，平衡民宿基本的支出。」張興亮說，用預售「夏天」來溫暖「冬天」，現在只有熬過去，才能等到旅遊需求再次爆發的機遇。

預售成為當下民宿業自救的典型方式。大陸多地民宿採取預售旺季房間來回籠資金。一家知名民宿品牌日前也發布了599元三天兩晚預售產品。除了預售旺季，短租轉為中長租房源、線上電商也成為民宿業渡過難關的重要方式。

雲南香格里拉民宿業者周濤及其團隊這個春節快速啟動了線上電商項目，通過銷售當地農特產品，在短短一周內就賺回了兩個月的人工成本。