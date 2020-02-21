網路遊戲、影音… 消費用戶激增

受新冠肺炎疫情影響，北京市文化消費大多轉為線上，網路遊戲、網路教育、數字音樂等成為文化消費新熱點。

中新社報導，中共北京市委宣傳部副部長趙磊在19日指出，疫情對市民生活、消費方式、消費內容產生了明顯的影響，催生出大量線上文化消費和娛樂新業態。

疫情期間，網路遊戲、網路影音、數字音樂、網路教育、知識付費、有聲讀物等新興業態用戶規模有了較快增長。網路遊戲、網路教育、數字音樂等文化科技融合新興業態，廣受市民關注和喜愛，成為文化消費新熱點。

為豐富網上優質節目供給，北京市在全大陸率先推出網路視聽服務一攬子舉措，網路劇、網路電影、網路綜藝、網路直播審核時間平均壓縮一半。同時，開通綠色通道，對劇本創作、成片拍攝、後期剪輯、宣傳推廣等環節給予支持，確保重點節目如期上線播出。

趙磊表示，下一步，北京將舉辦「電競北京2020」系列活動，辦好北京國際電競創新發展大會、「電競之光」展覽交易會，聯合騰訊舉辦王者榮耀總決賽，建設遊戲電競科技消費體驗區，積極培育電競消費場景。辦好國際音樂產業博覽會，建設音樂小鎮等音樂消費載體。

他稱，要推動北京市精品遊戲研發基地、音樂產業園區、網路教育出版園區、網路遊戲科技應用中心、雲遊戲發行平台、電競場館等項目建設，吸引電競俱樂部和賽事落戶北京，加快形成產業集聚。

他指出，北京將加速推動傳統出版企業數字化轉型，積極開拓「互聯網+」業務，大力開展網路教育出版服務；加強版權保護，加快推出北京數字版權證書區塊鏈系統，擬設立北京市音樂版權保護援助中心，推動優秀版權可信交易、有序流轉、監測維權，為新興業態發展營造良好環境。