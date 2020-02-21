陸下調利率 企業抗疫、降成本

每月報價一次的中國貸款市場報價利率（LPR），2 月20日一年期利率直降10個基點，從4.15降至4.05；五年期以上利率從4.8降至4.75。中國民生銀行首席研究員溫彬分析指出，大陸央行引導LPR利率下行，將為企業應對疫情影響、降低實體經濟融資成本發揮積極作用。

中新社報導，中信證券固定收益首席研究員明明表示，「千方百計降成本」是當前貨幣政策一個重要目標。2019年一般貸款加權平均利率、小微企業貸款利率、企業貸款加權平均利率都有一定幅度下行，降成本取得成果。2020年穩增長、穩就業、降成本需求仍大，貨幣政策邊際寬鬆有空間。銀行向實體讓利，就要堅決打破貸款利率隱性下限，繼續加大LPR下行幅度。

截至去年底，中國大陸已有近90%的新發放貸款參考LPR定價。30兆元人民幣規模的個人住房貸款，利率也隨之調整。不過，雖然房貸已經與LPR掛鈎，但從目前看，影響有限。

大陸人行2月19日發布的貨幣政策執行報告，大陸房地產貸款增速平穩回落。2019年末，個人住房貸款餘額為30.2兆元人民幣，同比增長16.7%，增速較上年末回落1.1個百分點。

從大陸人行官方數據可以看出，2019年12月的個人住房貸款加權平均利率是5.62%，比去年9月末的5.55%還提高了0.07個百分點；不過比較2018年12月數據，個人住房貸款加權平均利率同比下降了0.13個百分點。

從有關部門的表態來看，「穩」仍是樓市關鍵詞，大陸人行19日再次強調，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位。

今年以來，下調存款利率的風聲不斷。明明認為，短期來看，對沖疫情影響的政策可選項很多，財政政策和定向性貨幣政策更加合適。中長期來看，調整存款基準利率的效果確實更為直接有效，但仍面臨一定阻力。

溫彬認為，下階段，在做好疫情防控的同時，金融部門應積極支持企業復工復產和穩增長，降準降息還有空間，同時也可適時適度下調存款基準利率，繼續引導LPR利率下行，降低實體經濟融資成本，加大降低小微企業綜合融資成本的力度。