北京組合拳 助文化企業止損

為因應新冠肺炎疫情衝擊，北京市新推出28條措施，打出組合拳，幫助文化企業及時止損，推動首都文化產業長期健康發展。

中新社報導，中共北京市委宣傳部副部長趙磊指出，疫情影響下，很多文化企業陷入經營困境。據相關研究機構調查顯示，北京市近四成受訪文化企業初步估計經濟損失超百萬元（人民幣，下同），超四成受訪企業預估本年度收入將同比下降50%以上。

趙磊表示，文化企業普遍反映當前最需要的是延繳社保、減免房租、貸款延期和融資補貼等資金政策支持。 他指出，北京市推出「關於應對新冠肺炎疫情影響促進文化企業健康發展的若干措施」，共28條具體措施。 他說，北京市不僅考慮疫情給文化產業短期內帶來的不利影響，也努力在危機中尋找發展新機遇。

他舉例，疫情爆發以來，北京市的電影院、文藝演出場所、文博單位、娛樂場所均暫停營業。但是，北京的市屬文藝院團紛在網上推出經典文藝演出影音，很多新聞出版企業免費提供數字出版資源，疫情催生出大量線上文化消費和娛樂新業態，為加快培育新興業態提供發展契機。

初步估算，受疫情影響，北京市演藝和娛樂業年收入將下降25%以上。

北京市文化和旅遊局局長陳冬表示，除對所有文化企業加大金融支持、延遲繳納社保等政策，北京市將從藝術創作生產、藝術基金扶持、演出審批、演出推廣、惠民票價補貼、政府採購等方面入手，給予演出藝術企業全鏈條的政策幫扶。

北京市地方金融監管局局長霍學文指出，對因受疫情影響經營暫時出現困難但有發展前景的文化企業，金融機構要做到不抽貸、不斷貸、不壓貸，為相關企業做好續貸服務。

北京市財政局官員張宏宇表示，為減輕疫情對文化產業的不利影響，經初步測算，北京市研究出台的「若干措施」涉及財政資金投入超過15億元。