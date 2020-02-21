北京城市副中心 今年推197項工程

2020年北京城市副中心重大工程行動計畫20日發布，聚焦基礎設施、民生改善、產業、行政辦公四大重點領域，推動197項重大工程，總投資約5225億元（人民幣，下同）。

中新社報導，在197項重大工程中，涉及基礎設施領域80項、民生改善領域83項、產業領域23項、行政辦公領域11項。其中，北京環球主題公園占地4平方公里，其中一期總占地面積約為1.69平方公里，包括環球主題公園和度假區兩部分，建成後將成為全球規模最大的環球主題公園。該項目計畫今年完工，力爭明年「五一」正式開園。

在基礎設施領域，加快建設城市副中心站綜合交通樞紐，開工建設環球影城北交通樞紐、通馬路交通樞紐，加快建設軌道交通平谷線、京唐城際鐵路（北京段）等。

在民生改善領域，既有教育、醫療、文化等項目，也有棚戶區改造、政策性住房等項目。今年計畫建成景山學校通州校區，開工建設北京二中通州校區改擴建工程，加快建設首師大附中通州校區。開工建設兒研所通州院區建設，加快建設安貞醫院通州院區、友誼醫院通州院區二期等。

城市副中心劇院、圖書館、博物館是北京城市副中心先行打造的三大建築，計畫於2022年完工。今年，北京城市副中心將加快推進棚戶區改造和政策性住房建設，促進職住平衡；啟動實施老城平房區棚戶區改造項目一期，建成海綿城市試點工程等。

在產業領域部分，北京將推進運河商務區建設，打造北京財富管理中心和高精尖產業集群。抓好張家灣設計小鎮、台湖演藝小鎮、宋莊藝術創意小鎮建設，與城市科技、文化創意、高精尖產業的深度融合。其中，中國藝術品交易中心是宋莊藝術小鎮的重點功能項目，建築規模約16.5萬平方公尺，包括中國藝術品交易中心及中國藝術品產業博覽會會址等，計畫2023年完工，建成後將成為全中國大陸最大的國家級藝術品交易交流平台。

在行政辦公領域，北京城市副中心今年將有序推進行政辦公區二期建設，推進智慧城市基礎設施體系建設，提升城市運行效率和精細化管理水平。