聽新聞
test
0:00 / 0:00
為武漢加油 90後常州台青聯手85度C辦小型演唱會
繼日前創作「陪你等天晴」歌曲90後常州台青宋彤，20日聯手85度C在台北舉行個人小型演唱會，為受新冠肺炎疫情所苦的武漢加油。
至於未來是否在大陸有進一步合作，85度C大陸區總經理朱世銘指出，其實先前也有捐麵包等物資給一線醫療人員，未來也可以透過85度C的微信公眾號，將宋彤的歌聲推廣出去。
朱世銘表示，這陣子接到疫情的訊息都是很不開心，某天朋友傳來宋彤的創作影片給他，看完後覺得很不錯，也傳給很多朋友，大家就在討論是否可以來推廣，讓人可以有振奮的感覺。
宋彤指出，受到新冠肺炎疫情影響，讓大家生活在比較低迷的氣氛裡面，希望藉由音樂可以帶給更多人力量，讓更多人溫暖，每個人都有對消除災難都會有一些些貢獻，那她所能做的就是透過音樂，安慰人們心靈，即使世界上發生不好的事，但大家都可以一起走過。
她表示，自己在大陸巡演創作音樂劇兩年的時間，所以有很多曲子音樂劇的曲子都代表她的心境；看到曾去過的武漢，深受新冠肺炎疫情所苦，於是在大年初三開始創作一首名為「陪你等天晴」的歌曲，希望就如何歌詞中其中一句「再等一下，彩虹出現就天晴」，能振奮所有人，心裡多一點溫暖。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言