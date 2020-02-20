為武漢加油 90後常州台青聯手85度C辦小型演唱會

繼日前創作「陪你等天晴」歌曲90後常州台青宋彤，20日聯手85度C在台北舉行個人小型演唱會，為受新冠肺炎疫情所苦的武漢加油。

至於未來是否在大陸有進一步合作，85度C大陸區總經理朱世銘指出，其實先前也有捐麵包等物資給一線醫療人員，未來也可以透過85度C的微信公眾號，將宋彤的歌聲推廣出去。

朱世銘表示，這陣子接到疫情的訊息都是很不開心，某天朋友傳來宋彤的創作影片給他，看完後覺得很不錯，也傳給很多朋友，大家就在討論是否可以來推廣，讓人可以有振奮的感覺。

宋彤指出，受到新冠肺炎疫情影響，讓大家生活在比較低迷的氣氛裡面，希望藉由音樂可以帶給更多人力量，讓更多人溫暖，每個人都有對消除災難都會有一些些貢獻，那她所能做的就是透過音樂，安慰人們心靈，即使世界上發生不好的事，但大家都可以一起走過。