快訊

喻尹衍樑車被撞怒記經理人大過 顧立雄：總經理要說「不」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為武漢加油 90後常州台青聯手85度C辦小型演唱會

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
90後常州台青宋彤。記者林宸誼/攝影
90後常州台青宋彤。記者林宸誼/攝影

繼日前創作「陪你等天晴」歌曲90後常州台青宋彤，20日聯手85度C在台北舉行個人小型演唱會，為受新冠肺炎疫情所苦的武漢加油。

至於未來是否在大陸有進一步合作，85度C大陸區總經理朱世銘指出，其實先前也有捐麵包等物資給一線醫療人員，未來也可以透過85度C的微信公眾號，將宋彤的歌聲推廣出去。

朱世銘表示，這陣子接到疫情的訊息都是很不開心，某天朋友傳來宋彤的創作影片給他，看完後覺得很不錯，也傳給很多朋友，大家就在討論是否可以來推廣，讓人可以有振奮的感覺。

宋彤指出，受到新冠肺炎疫情影響，讓大家生活在比較低迷的氣氛裡面，希望藉由音樂可以帶給更多人力量，讓更多人溫暖，每個人都有對消除災難都會有一些些貢獻，那她所能做的就是透過音樂，安慰人們心靈，即使世界上發生不好的事，但大家都可以一起走過。

她表示，自己在大陸巡演創作音樂劇兩年的時間，所以有很多曲子音樂劇的曲子都代表她的心境；看到曾去過的武漢，深受新冠肺炎疫情所苦，於是在大年初三開始創作一首名為「陪你等天晴」的歌曲，希望就如何歌詞中其中一句「再等一下，彩虹出現就天晴」，能振奮所有人，心裡多一點溫暖。

85度C大陸區總經理朱世銘。記者林宸誼/攝影
85度C大陸區總經理朱世銘。記者林宸誼/攝影

新冠肺炎 疫情 85度C

延伸閱讀

男子從武漢返北京後四處走動 傳染給媽媽還隱瞞實情

G20預測全球經濟溫和成長 武漢肺炎疫情恐扯後腿

本土新冠肺炎確診案例出現 小鎮醫師：社區醫皮要繃緊

武漢肺炎疫情衝擊 全球病人安全峰會延期

相關新聞

為武漢加油 90後常州台青聯手85度C辦小型演唱會

繼日前創作「陪你等天晴」歌曲90後常州台青宋彤，20日聯手85度C在台北舉行個人小型演唱會，為受新冠肺炎疫情所苦的武漢加...

衝擊！陸商務部預計第二季消費市場仍將處於恢復期

大陸商務部今（20）日表示，新冠肺炎疫情對第1季消費影響最大，預計第2季消費市場仍將處於恢復期。

1月我對新南向投資額腰斬 對陸增40.5%創3年新高

投審會今（20）日公布投資數據，1月核准對新南向國家投資額1億1,927萬美元，年減55.48%；台資對陸投資額5億3,...

聯想集團財報亮眼：營收利潤創新高 PC業務史上最佳

聯想集團今（20）日公布截至2019年12月31日的19/20財年第3財季業績，營收連續十季增長，淨利年增達10.9%。

香港航空3天裁400人 170人已收解雇信

香港航空月初預告將裁員400人，19日開始裁員行動，170名員工陸續收到電郵或電話的解聘通知，且「即日生效」，當中包含機組與地勤人員，以及正在放無薪假的員工

陸官媒：廈門台商六成以上 復工生產

廈門市台商協會會長吳家瑩今（20）日表示，廈門台商目前已有六成以上復工生產。

疫情衝擊 債市網紅北大方正集團被清算重整

大陸「債市網紅」北大方正集團重整申請獲法院受理，清算組由央行、教育部、金融監管機構和北京市組成。

稱「野味是剛性需求」 中國大陸蛙類養殖專業委員會被撤

大陸蛙類養殖專業委員會16日發表文章，稱「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」...

海航傳將被中國政府接管併入國航 爆分拆重組

新型冠狀病毒疫情直接衝擊航空業，今日傳出，負債累累的海航將被中國政府接管，計劃資產分拆重組，轉售給包括國航、南航及東航三...

大陸央行再「降息」 LPR下調10個BP引導貸款利率下降

中國人民銀行今（20）日公告，1年期貸款市場報價利率（LPR）從4.15%降至4.05%；5年期以上LPR從4.8%降為...

海航傳被中國政府接管 航空業務恐遭其他企業瓜分

原來已陷入財務困難的海航集團，在新冠肺炎（COVID-19）疫情拖累下，面臨更大財政壓力。彭博2月19日（週三）引述消息人士指出，海航集團將被中國當局接管，旗下航空業務遭到中國國航(0753)、南方航空(1055)及東方航空(0670)三間航空公司瓜分，最快在2月20日（週四）公佈。

一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星

今（20）日5時7分，大陸在西昌衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，採取一箭四星方式，成功將新技術試驗衛星C星、D星、E星...

熱門新聞

浴缸養魚囤糧過年至今食剩5條 武漢女：養住慢慢食

上百隻動物集體死亡 民眾憂是肺炎疫情官方曝真實原因

刊「亞洲病夫」文章辱華 華爾街日報3駐北京記者遭驅逐

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

陸驅逐美三名記者 國務卿龐培歐譴責中箝制言論

一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。