衝擊！陸商務部預計第二季消費市場仍將處於恢復期

大陸商務部今（20）日表示，新冠肺炎疫情對第1季消費影響最大，預計第2季消費市場仍將處於恢復期。

第一財經報導，商務部表示，關於新冠肺炎疫情對消費的影響，要全面、客觀、理性分析看待。由於國家統計局尚未發布1-2月統計數據，初步分析判斷認為疫情對消費短期影響較大，中期影響平緩，後期逐步恢復，疫情不會改變大陸消費長期穩定和持續升級的發展趨勢。

商務部指出，從時段上看，第1季消費影響最大。疫情高峰在1月下旬爆發，對1、2月特別是2月影響最重，3月消費市場有望觸底企穩；預計第2季消費市場仍將處於恢復期，下半年進一步好轉，受疫情影響的部分補償性消費進一步釋放。

商務部外貿司司長李興乾表示，如果疫情持續時間較長，農產品、食品以及產業鏈長、勞動密集的行業預計會受較大影響。針對企業反映的物流運輸受阻等困難，商務部已經推出多項支持外貿企業的政策措施，降本增效，為外貿穩定發展創造條件。

李興乾指出，外貿生產正在快速恢復。在各地方和有關部門的指導幫助下，外貿企業復工複產總體進度加快。外貿大省引領帶動作用明顯，浙江、山東重點外貿企業復工率均在70%左右，廣東、江蘇等外貿大省也在迅速復工，進展符合預期。

商務部發言人高峰則表示，目前陸資企業在海外投資營運項目總體平穩，新冠肺炎疫情對大陸企業走出去產生的影響是暫時性的，主要是在人員往來、商務談判、設備材料供應等方面，總體是可控的。