聯想集團財報亮眼：營收利潤創新高 PC業務史上最佳

聯想集團今（20）日公布截至2019年12月31日的19/20財年第3財季業績，營收連續十季增長，淨利年增達10.9%。

受財報亮眼的激勵，聯想股價在午後開盤後迅速拉升，截至發稿漲逾6%。

財報顯示，聯想當季營收為人民幣993億元，淨利18.2億元，年增10.9%。其中，軟體與服務業務營收年增達41%，首次突破10億美元，占集團總營收的7%。營收與稅前利潤再創歷史新高，營收連續10個季度增長；稅前利潤為人民幣27.5億元，年增逾11%。

值得注意的是，聯想PC與智慧設備業務表現史上最佳：稅前利潤率達6.2％，營收為人民幣780億元，均創歷史新高。個人電腦則鞏固全球領導地位，1,790萬台銷量創歷史新高，全球市占率達24.8%，整體與細分領域銷量增速均超越市場。

聯想集團表示，由於個人電腦和智慧設備業務的增長及數據中心業務的改善，季度收入和除稅前溢利創歷史新高。個人電腦和智慧設備業務利用高增長和高端細分市場以及軟體和服務的勢頭，達到創紀錄的稅前利潤率。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶表示，這些核心競爭力不僅讓公司能夠把握科技變革的機遇，推動未來的增長，也將幫助公司有效應對當前突發疫情所帶來的嚴峻挑戰，透過儘快復工復產，在保障企業的正常和可持續發展的同時，為大陸經濟的快速恢復和世界經濟的穩定，做出力所能及的貢獻。