陸官媒：廈門台商六成以上 復工生產

廈門市台商協會會長吳家瑩今（20）日表示，廈門台商目前已有六成以上復工生產。

中新社報導，在新冠肺炎疫情下，福建省、廈門市已推出多項支持企業共渡難關的措施，包括台商面臨的資金調度、員工返回工作崗位等問題，專門開通返廈包車、包機，將企業員工運送到崗位上。

為應對新冠肺炎疫情影響，來明工業(廈門)董事長吳進忠親自擔任總指揮，在公司內組成40人左右的防疫小組，為正常生產做好防護。自2月10日復工以來，這家台商900多名員工中，過半已返回工作崗位。

吳進忠表示，除了既有的眼鏡生產線，他們還透過積極申請取得醫療用品生產資格，投入護目鏡的生產製造中，將逐步擴大產能，供給各大醫院使用。

大城鋼結構(廈門)是一家主營出口的台商，目前已有約85%的員工復工，進入正常生產狀態。公司總經理李志功表示，2月底公司將有一批貨物運往日本，為應對疫情，協調各方後，取代原有的實人核驗方式，將特別採用遠端視頻的方式查驗貨物。

李志功說，上周台商朋友都是愁眉苦臉的，這周的情況變好很多，許多台資企業透過調配，運轉正在恢復。