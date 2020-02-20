快訊

最早發病者零接觸史 美媒質疑新冠肺炎可能源自實驗室事故

為績效而瘋狂：員警「騙票」的三種模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港航空3天裁400人 170人已收解雇信

世界日報 / 香港新聞組╱香港20日電
香港航空暫停所有飛機餐　關閉機場貴賓室 路透社
香港航空暫停所有飛機餐　關閉機場貴賓室 路透社

香港航空月初預告將裁員400人，19日開始裁員行動，170名員工陸續收到電郵或電話的解聘通知，且「即日生效」，當中包含機組與地勤人員，以及正在放無薪假的員工。據了解，港航會在3天內陸續發放解雇通知。

香港01報導，另有消息人士指出，港航在無預警的狀況下，解散全部停機坪工作人員，並從今天開始的3天內，陸續發出裁員通知。

香港經濟日報報導，受影響的機艙服務員最後的受雇日期為2020年3月18日。被裁員工之前所申請的無薪假將會被取消，而賠償會根據其原本薪金，雇傭合約條款及勞工法例支付，他們的旅遊和醫療福利將會有效至受雇日期完結。

香港航空回應，受航班和機隊調整影響，約400名駐香港及海外的機組和後勤員工將被裁減，相當於整體員工的10%。

香港 裁員 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情衝擊 嘉義縣首家機械廠申報184名員工放無薪假

香港轉機返台咳嗽趴趴走 台東衛局：非隔離檢疫者

鑽石公主號香港首包機106人8時半抵港

香港武漢肺炎疫情延燒 美疾管中心發旅遊警示

相關新聞

香港航空3天裁400人 170人已收解雇信

香港航空月初預告將裁員400人，19日開始裁員行動，170名員工陸續收到電郵或電話的解聘通知，且「即日生效」，當中包含機組與地勤人員，以及正在放無薪假的員工

稱「野味是剛性需求」 中國大陸蛙類養殖專業委員會被撤

大陸蛙類養殖專業委員會16日發表文章，稱「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」...

一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星

今（20）日5時7分，大陸在西昌衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，採取一箭四星方式，成功將新技術試驗衛星C星、D星、E星...

陸官媒：廈門台商六成以上 復工生產

廈門市台商協會會長吳家瑩今（20）日表示，廈門台商目前已有六成以上復工生產。

海航傳被中國政府接管 航空業務恐遭其他企業瓜分

原來已陷入財務困難的海航集團，在新冠肺炎（COVID-19）疫情拖累下，面臨更大財政壓力。彭博2月19日（週三）引述消息人士指出，海航集團將被中國當局接管，旗下航空業務遭到中國國航(0753)、南方航空(1055)及東方航空(0670)三間航空公司瓜分，最快在2月20日（週四）公佈。

Costco上海買地 將開第二店

美國連鎖倉儲式超市Costco（大陸稱開市客，台灣稱好市多）以人民幣8.98億元（約新台幣38.6億元）標下一塊土地，將開設大陸第二家門市，該塊土地當年還曾是華碩集團旗下昌碩科技的員工臨時宿舍，未來Costco中國區域總部也可能在這裡，但後續建設和營運的時間表還未確定。

聯想集團財報亮眼：營收利潤創新高 PC業務史上最佳

聯想集團今（20）日公布截至2019年12月31日的19/20財年第3財季業績，營收連續十季增長，淨利年增達10.9%。

疫情衝擊 債市網紅北大方正集團被清算重整

大陸「債市網紅」北大方正集團重整申請獲法院受理，清算組由央行、教育部、金融監管機構和北京市組成。

海航傳將被中國政府接管併入國航 爆分拆重組

新型冠狀病毒疫情直接衝擊航空業，今日傳出，負債累累的海航將被中國政府接管，計劃資產分拆重組，轉售給包括國航、南航及東航三...

大陸央行再「降息」 LPR下調10個BP引導貸款利率下降

中國人民銀行今（20）日公告，1年期貸款市場報價利率（LPR）從4.15%降至4.05%；5年期以上LPR從4.8%降為...

「世界超市」義烏 防疫迎開市

18日上午9時，全球最大的小商品批發市場—義烏國際商貿城新春後首日開市，迎接全球客商到來。據市場申報系統後台數據，目前已報名並經健康審核通過的經營戶、採購商有7萬餘人，當天市場返崗率達到50％，2月底可達到80％。

德陽東汽 打入柬埔寨供電市場

近日，總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東汽）再傳捷報，該公司成功拿下柬埔寨西哈努克港2*350MW燃煤電站專案汽輪機設備，是目前柬埔寨單機容量和總裝機容量最大專案。

熱門新聞

浴缸養魚囤糧過年至今食剩5條 武漢女：養住慢慢食

上百隻動物集體死亡 民眾憂是肺炎疫情官方曝真實原因

刊「亞洲病夫」文章辱華 華爾街日報3駐北京記者遭驅逐

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

陸驅逐美三名記者 國務卿龐培歐譴責中箝制言論

港媒：ECFA中止或變相中止的可能性在升高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。