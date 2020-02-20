香港航空3天裁400人 170人已收解雇信

香港航空月初預告將裁員400人，19日開始裁員行動，170名員工陸續收到電郵或電話的解聘通知，且「即日生效」，當中包含機組與地勤人員，以及正在放無薪假的員工。據了解，港航會在3天內陸續發放解雇通知。

香港01報導，另有消息人士指出，港航在無預警的狀況下，解散全部停機坪工作人員，並從今天開始的3天內，陸續發出裁員通知。

香港經濟日報報導，受影響的機艙服務員最後的受雇日期為2020年3月18日。被裁員工之前所申請的無薪假將會被取消，而賠償會根據其原本薪金，雇傭合約條款及勞工法例支付，他們的旅遊和醫療福利將會有效至受雇日期完結。

香港航空回應，受航班和機隊調整影響，約400名駐香港及海外的機組和後勤員工將被裁減，相當於整體員工的10%。