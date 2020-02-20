稱「野味是剛性需求」 中國大陸蛙類養殖專業委員會被撤

美國連鎖倉儲式超市Costco（大陸稱開市客，台灣稱好市多）以人民幣8.98億元（約新台幣38.6億元）標下一塊土地，將開設大陸第二家門市，該塊土地當年還曾是華碩集團旗下昌碩科技的員工臨時宿舍，未來Costco中國區域總部也可能在這裡，但後續建設和營運的時間表還未確定。

2020-02-20 01:26