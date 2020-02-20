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稱「野味是剛性需求」 中國大陸蛙類養殖專業委員會被撤

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中國野生動物保護協會在聲明中強調，公眾普遍要求禁止濫食野生動物的情況下，蛙類養殖專業委員會自辦的公眾號發表的文章，給社會造成不良影響，協會決定撤銷蛙類養殖專業委員會。取自明報
中國野生動物保護協會在聲明中強調，公眾普遍要求禁止濫食野生動物的情況下，蛙類養殖專業委員會自辦的公眾號發表的文章，給社會造成不良影響，協會決定撤銷蛙類養殖專業委員會。取自明報

大陸蛙類養殖專業委員會16日發表文章，稱「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」，引起爭議。中國野生動物保護協會聲明，該文章對社會造成不良影響，協會決定撤銷蛙類養殖專業委員會。

觀察者網報導，蛙類養殖委在其微信公號上發布原創文章「野生動物養殖是人類祖先的偉大創舉」，文章稱「因一次疫情就全面『禁野』是武斷的，不科學、不理性」、「對於人類而言，對野生動物產品的需求從未停止，某種意義上說已經成為『剛性需求』」。

蛙類養殖專業委員會是中國野生動物保護協會保護繁育與利用委員會下屬機構。中國野生動物保護協會因此發聲明致歉。

中國野生動物保護協會在聲明中強調，公眾普遍要求禁止濫食野生動物的情況下，蛙類養殖專業委員會自辦的公眾號發表的文章，給社會造成不良影響，協會決定撤銷蛙類養殖專業委員會。

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