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人行LPR降息 5年期和1年期「雙降」 符合市場預期

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
自去年8月改革至今天出爐的最新報價，已是第7次LPR報價。中新社資料照片
自去年8月改革至今天出爐的最新報價，已是第7次LPR報價。中新社資料照片

在新冠肺炎疫情蔓延壓力下，大陸貸款市場報價利率（LPR）今（20）日出現自去年8月改革後的最大一次調降。

中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，今日的LPR為：1年期LPR為4.05%，調降10個基點；5年期以上LPR為4.75%，調降5個基點。1年期和5年期「雙降」，符合市場預期。

LPR是由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。目前，LPR包括1年期和5年期以上兩個品種。

自去年8月改革至今天出爐的最新報價，已是第7次LPR報價。

人行在最新的貨幣政策執行報告中表示，LPR 改革後，增強金融機構自主定價能力、提高貸款市場競爭性、促進貸款利率下行的作用正在發揮。

事實上，市場對於今日下調LPR早有預期。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進認為，中長期貸款中，房地產貸款包括房地產開發貸款和個人購房貸款的比重相對大，所以LPR下調會使得後續房貸利率進一步下調，對於當前房企度過特殊時期、以優惠利率來促進項目銷售等，都具有積極的作用。

北京大學經濟政策研究所副所長顏色指出，隨著疫情好轉，農復工需求加大，貨幣政策的思路會從短期逆回購操作轉變為MLF+LPR操作，同時伴隨定向降準。目的在於支持企業中長期信貸需求，而非短期維穩。

顏色認為，未來總量的貨幣政策受限於通膨，依然是適時適度，但是定向結構性貨幣政策精準支持疫區經濟和受疫情影響的小微民營企業，將是貨幣政策的重點。因此預計月底之前有定向降準的機率很大。他強調，以往人行在第1季也曾進行過定向降準，主要目的在於定向提供流動性，支持復工。

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