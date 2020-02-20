海航傳將被中國政府接管併入國航 爆分拆重組

新型冠狀病毒疫情直接衝擊航空業，今日傳出，負債累累的海航將被中國政府接管，計劃資產分拆重組，轉售給包括國航、南航及東航三大航空公司，目前市場熱傳海航主體或併入國航。

原本已陷入債務危機的海航集團，疫情成了壓垮運營的最後一根稻草。彭博引述消息指，中國政府計畫接管海航，與其相連的資產出售。中國航空監管方面表示，將支援應對疫情航空公司的調整和合併。

消息人士指，海航總部所在的海南省政府正在討論接管海航，而海航的航空資產此後或由國內企業接手。

阿思達克財經網進一步指出，根據計劃，大陸當局會將海航的航空資產，轉售給國內三大航空公司，包括國航、南航及東航。報道指，海航總部所在的海南省政府，正就接管事宜與海航集團談判。

目前大陸市場已熱傳海航分拆重組，主體或併入國航。

海航集團曾是中國過去幾年海外併購、交易最頻繁的巨頭公司之一，狂擲500億美元海外擴張，從入主德意志銀行到希爾頓集團，後來大陸縮緊海外監管後，海航開始收縮並聚焦於航空和旅遊核心業務。

海航集團董事長陳峰在2020年新年獻詞中，曾對海航的2020年這樣定義：2020年是海航化解流動性風險的決勝之年，已預告海航資產面臨風雨飄搖。