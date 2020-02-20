大陸央行再「降息」 LPR下調10個BP引導貸款利率下降

中國人民銀行今（20）日公告，1年期貸款市場報價利率（LPR）從4.15%降至4.05%；5年期以上LPR從4.8%降為4.75%。

這是繼月初7天期、14天期央行逆回購操作利率下調10個基點之後，17日開展的新一期MLF操作中標利率亦下調10個基點後，再一次LPR降息。

專家指出，1年期LPR有10個BP（基點）的下調，5年期降5個BP，人行藉貨幣政策的調整，緩解市場對一季度經濟下行的預期影響。

同時，年初處於信貸投放高峰期，此時LPR下降，進而引導貸款利率下降，對於降成本、穩增長具有積極意義。