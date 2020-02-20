一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星
今（20）日5時7分，大陸在西昌衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，採取一箭四星方式，成功將新技術試驗衛星C星、D星、E星、F星發射升空，衛星順利進入預定軌道。
中新網報導，新技術試驗衛星C星、D星、E星、F星，主要用於在軌進行新型對地觀測技術試驗。這次發射的新技術試驗衛星C星、D星，是由中國航太科技集團所屬的上海航太技術研究院研製，新技術試驗衛星E星、F星分別由哈爾濱工業大學、航太東方紅衛星研製。
這也是長征系列運載火箭的第326次航太飛行。
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