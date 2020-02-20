快訊

菲律賓戰略勒索？沒有美軍的「南海島鏈保衛戰」

激增！南韓新冠肺炎再增31例 累積確診達82人

海航傳被中國政府接管 航空業務恐遭其他企業瓜分

香港01 / 凌俊賢

原來已陷入財務困難的海航集團，在新冠肺炎（COVID-19）疫情拖累下，面臨更大財政壓力。彭博2月19日（週三）引述消息人士指出，海航集團將被中國當局接管，旗下航空業務遭到中國國航(0753)、南方航空(1055)及東方航空(0670)三間航空公司瓜分，最快在2月20日（週四）公佈。

海航早年在海外勇於收購，導致債務高企。公司為降低負債，近年已出售數以百億美元資產。不過，仍不時傳出海航拖欠債務消息。至於海航旗下的香港航空，亦陷入財務困難，其後獲得國家開發銀行間接提供資金，才得以繼續營運，只是在疫情打擊下，縮減大量航班，並且宣佈裁員400人。

彭博引述知情人士指出，海航總部所在地的海南省政府，正討論接管安排，並透露海航的航空資產可能會被其他中國企業接管。海航集團未有發表評論。

彭博同日早上亦曾報導，在疫情影響下，中國中央政府有意鼓勵國內大型航空公司，收購中小型航空公司，涉及金額數以百億人民幣

延伸閱讀：

傳海航出售文思海輝　作價近60億　國有企業「接貨」

海航一筆13億元人民幣債券今日到期　已於本月6日起停止買賣

文章授權轉載自《香港01》

人民幣 疫情 債務 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

高中牆壁赫見塵封60年錢包「塞滿回憶」 網友找到失主了！

挑戰蛋糕大胃王比賽 女大生一口氣吞三塊被噎死

電子菸與鑰匙在褲中摩擦爆炸 男子大腿三度灼傷皮全不見

影／搭飛機傾倒椅背引爆論戰 網友：該罵的是航空公司

相關新聞

一箭四星！ 中國大陸成功發射4顆新技術試驗衛星

今（20）日5時7分，大陸在西昌衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，採取一箭四星方式，成功將新技術試驗衛星C星、D星、E星...

海航傳被中國政府接管 航空業務恐遭其他企業瓜分

原來已陷入財務困難的海航集團，在新冠肺炎（COVID-19）疫情拖累下，面臨更大財政壓力。彭博2月19日（週三）引述消息人士指出，海航集團將被中國當局接管，旗下航空業務遭到中國國航(0753)、南方航空(1055)及東方航空(0670)三間航空公司瓜分，最快在2月20日（週四）公佈。

Costco上海買地 將開第二店

美國連鎖倉儲式超市Costco（大陸稱開市客，台灣稱好市多）以人民幣8.98億元（約新台幣38.6億元）標下一塊土地，將開設大陸第二家門市，該塊土地當年還曾是華碩集團旗下昌碩科技的員工臨時宿舍，未來Costco中國區域總部也可能在這裡，但後續建設和營運的時間表還未確定。

大陸央行再「降息」 LPR下調10個BP引導貸款利率下降

中國人民銀行今（20）日公告，1年期貸款市場報價利率（LPR）從4.15%降至4.05%；5年期以上LPR從4.8%降為...

「世界超市」義烏 防疫迎開市

18日上午9時，全球最大的小商品批發市場—義烏國際商貿城新春後首日開市，迎接全球客商到來。據市場申報系統後台數據，目前已報名並經健康審核通過的經營戶、採購商有7萬餘人，當天市場返崗率達到50％，2月底可達到80％。

德陽東汽 打入柬埔寨供電市場

近日，總部位於四川德陽的東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱東汽）再傳捷報，該公司成功拿下柬埔寨西哈努克港2*350MW燃煤電站專案汽輪機設備，是目前柬埔寨單機容量和總裝機容量最大專案。

防疫期培育電商、助企業E化

浙江省商務廳副廳長張曙明表示，截至2月17日，盒馬、餓了麼等98家省重點電商平台復工率為70%以上，社區智能櫃使用率達到17.53%。

浙江外貿企業復工71.6%

浙江省商務廳披露，隨著中國大陸各地對新冠肺炎疫情防控取得進展，浙江外貿企業復工率呈現快速增長勢頭，外貿出口全鏈條正在逐步恢復中。

粵港澳大灣區 防疫、復工同步

防疫、復工同步推進。粵港澳大灣區在建的重大交通設施和水利工程項目正有序復工，採取防控措施減少疫情對工程施工影響。

推進外資復工 陸商務部出招

為穩經濟、穩外貿促生產，推進大陸各地外貿企業全面復工，大陸商務部近日印發了「關於應對新冠肺炎疫情做好穩外貿穩外資促消費工作的通知」，推動把疫情對商務發展的影響降到最低。

青海冬蟲夏草 價走低出口增

大陸國家統計局青海調查總隊近日披露，2019年青海冬蟲夏草價格持續下降。統計顯示，2019年青海省冬蟲夏草價格同比（與上一年相比）下降8.3%。其中一季度同比下降5.4%，二季度下降4.2%，三季度下降14.8%，四季度下降8.4%。

2020全球名家瞭望／打破大陸智財權制度迷思

魏尚進

熱門新聞

浴缸養魚囤糧過年至今食剩5條 武漢女：養住慢慢食

上百隻動物集體死亡 民眾憂是肺炎疫情官方曝真實原因

刊「亞洲病夫」文章辱華 華爾街日報3駐北京記者遭驅逐

李嘉誠私人飛機親自押運防護衣送回香港給醫護人員

陸驅逐美三名記者 國務卿龐培歐譴責中箝制言論

港媒：ECFA中止或變相中止的可能性在升高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。