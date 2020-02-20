海航傳被中國政府接管 航空業務恐遭其他企業瓜分
原來已陷入財務困難的海航集團，在新冠肺炎（COVID-19）疫情拖累下，面臨更大財政壓力。彭博2月19日（週三）引述消息人士指出，海航集團將被中國當局接管，旗下航空業務遭到中國國航(0753)、南方航空(1055)及東方航空(0670)三間航空公司瓜分，最快在2月20日（週四）公佈。
海航早年在海外勇於收購，導致債務高企。公司為降低負債，近年已出售數以百億美元資產。不過，仍不時傳出海航拖欠債務消息。至於海航旗下的香港航空，亦陷入財務困難，其後獲得國家開發銀行間接提供資金，才得以繼續營運，只是在疫情打擊下，縮減大量航班，並且宣佈裁員400人。
彭博引述知情人士指出，海航總部所在地的海南省政府，正討論接管安排，並透露海航的航空資產可能會被其他中國企業接管。海航集團未有發表評論。
彭博同日早上亦曾報導，在疫情影響下，中國中央政府有意鼓勵國內大型航空公司，收購中小型航空公司，涉及金額數以百億人民幣。
延伸閱讀：
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言