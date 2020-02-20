海航傳被中國政府接管 航空業務恐遭其他企業瓜分

原來已陷入財務困難的海航集團，在新冠肺炎（COVID-19）疫情拖累下，面臨更大財政壓力。彭博2月19日（週三）引述消息人士指出，海航集團將被中國當局接管，旗下航空業務遭到中國國航(0753)、南方航空(1055)及東方航空(0670)三間航空公司瓜分，最快在2月20日（週四）公佈。

海航早年在海外勇於收購，導致債務高企。公司為降低負債，近年已出售數以百億美元資產。不過，仍不時傳出海航拖欠債務消息。至於海航旗下的香港航空，亦陷入財務困難，其後獲得國家開發銀行間接提供資金，才得以繼續營運，只是在疫情打擊下，縮減大量航班，並且宣佈裁員400人。

彭博引述知情人士指出，海航總部所在地的海南省政府，正討論接管安排，並透露海航的航空資產可能會被其他中國企業接管。海航集團未有發表評論。

彭博同日早上亦曾報導，在疫情影響下，中國中央政府有意鼓勵國內大型航空公司，收購中小型航空公司，涉及金額數以百億人民幣。

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文章授權轉載自《香港01》