人行超常規資金投放 喊停

中國人民銀行最新定調，春節後的超常規3兆元（約新台幣13兆元）資金投放告一段落，鼠年開紅盤至今已回籠人民幣2.5兆元（約新台幣10.8兆元）。人行昨（19）日強調，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，當日不開展逆回購操作。昨天無資金投放，也無資金回籠。

人行通常春節前放錢、春節後收錢。但鼠年開紅盤當天為了穩定股市，逆回購投放資金高達人民幣1.2兆元，其中7天期逆回購0.9兆元，14天期逆回購0.3兆元，也就是說，7天期逆回購的0.9兆元在七天後就會自動回籠到人行手中，14天期的0.3兆元在14天後也會回籠。

人行昨天並公布2019年第4季度中國貨幣政策執行報告指出，將疫情防控作為當前最重要的工作來抓，加大對新冠肺炎疫情防控的貨幣信貸支持，堅決不搞大水漫灌，確保經濟運行在合理區間。

報告強調，下一階段將科學穩健把握逆周期調節力度，穩健的貨幣政策要靈活適度，加強逆周期調節、結構調整和改革的力度，保持物價水平基本穩定，打好防範化解重大金融風險攻堅戰，牢牢守住不發生系統性金融風險的底線。

券商中國報導，人行昨天公告中新增一句「隨著人行逆回購不斷到期，春節後人行通過公開市場操作投放的短期流動性已基本收回。」這意味著為穩定受疫情影響的市場情緒，所採取的短暫超常規流動性措施告一段落。

A股3日開紅盤至今，人行已投放流動性達人民幣3兆元（約新台幣13兆元），其中，逆回購投放達人民幣2.8兆元，逆回購自然到期回籠達人民幣2.5兆元。

分析稱，隨著股市止穩反彈、貨幣市場資金利率持續走低，人行貨幣政策操作重心將從短期穩定金融市場信心重歸投放中長期資金，修復實體經濟。

從節後人行一系列流動性投放的操作看，市場資金面呈現「錢夠但有節制」的特點。觀察節後近三周人行公開市場操作，有兩特點：一是流動性投放多集中在每周的前兩天，操作頻率不高，但投放量充足。二是由於逆回購期限較短，節後兩周人行投放的流動性都已自動到期回籠。